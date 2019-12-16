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Российским спортсменам предложили новый флаг 

Рамблер + ещё 5 1 час назад
Российским спортсменам предложили новый флаг
Фото: РИА Новости
Готовность создать специальный олимпийский флаг для спортсменов, которым по решению WADA запрещено выступать под российским триколором, выразил глава Геральдического совета при президенте России Георгий Вилинбахов. Об этом он заявил в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.
Как сообщал «Рамблер», ранее исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе в Олимпийских играх в Токио. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях под нейтральным флагом.
Вилинбахов назвал лишение россиян возможности выступать под флагом страны — «пощечиной» и «ударом по престижу и самолюбию».
«Мы готовы были бы в этой области оказать профессиональное содействие, если был бы официально утвержден российский олимпийский флаг», — заявил Вилинбахов, напомнив, что в России есть таможенные и пограничные флаги.
Он предложил изобразить на олимпийском флаге черного двуглавого орла на белом фоне, и напомнил, что такая символика была на одежде первых олимпийцев Российской империи.
«С моей точки зрения, это был бы выход из ситуации», — подчеркнул он.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 3 
Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Зимние виды спорта , Летние виды спорта , Всемирное антидопинговое агентство , НТВ
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