Против российских спортсменов открыли новые дела 

Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
Она проиграла: Уткин об уходе Загитовой
Она проиграла: Уткин об уходе Загитовой
Фигурное катание
Большие деньги: Сын Плющенко перегнал отца
Большие деньги: Сын Плющенко перегнал отца
Фигурное катание
Фазель назвал политическим решение WADA по РФ
Фазель назвал политическим решение WADA по РФ
Хоккей
Психолог оценила шансы Загитовой на продолжение карьеры
Психолог оценила шансы Загитовой на продолжение карьеры
Фигурное катание
13 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 1
Леганес Леганес
13 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
2 4
Аугсбург Аугсбург
14 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
2 0
Уотфорд Уотфорд
Челси
Челси
0 1
Борнмут Борнмут
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
14 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Леванте Леванте
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Барселона Барселона
Атлетик Б
Атлетик Б
0 0
Эйбар Эйбар
14 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
6 1
Вердер Вердер
Герта
Герта
1 0
Фрайбург Фрайбург
Падерборн 07
Падерборн 07
1 1
Унион Унион
15 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
1 1
Эвертон Эвертон
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1 2
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Арсенал
0 3
Манчестер Сити Манчестер Сити
15 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Хетафе
Хетафе
2 0
Вальядолид Вальядолид
Сельта
Сельта
2 2
Мальорка Мальорка
Эспаньол
Эспаньол
2 2
Бетис Бетис
15 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Вольфсбург
Вольфсбург
2 1
Боруссия М Боруссия М
Шальке-04
Шальке-04
1 0
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
16 декабря

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
1 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 декабря

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Вердер
Вердер
20:30
Майнц Майнц
Унион
Унион
22:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Боруссия Д
Боруссия Д
22:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Барселона
Барселона
22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
18 декабря

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
20:30
Герта Герта
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
22:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
22:30
Шальке-04 Шальке-04
20 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Эйбар
Эйбар
23:00
Гранада Гранада
20 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
22:30
Боруссия Д Боруссия Д
21 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 8
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
×
Ливерпуль Ливерпуль
Эвертон
Эвертон
15:30
Арсенал Арсенал
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
21 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Мальорка
Мальорка
15:00
Севилья Севилья
Барселона
Барселона
18:00
Алавес Алавес
Вильярреал
Вильярреал
20:30
Хетафе Хетафе
21 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Вердер Вердер
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
17:30
Аугсбург Аугсбург
22 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Уотфорд
Уотфорд
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
19:30
Челси Челси
22 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Леганес
Леганес
14:00
Эспаньол Эспаньол
Осасуна
Осасуна
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бетис
Бетис
18:00
Атлетико М Атлетико М
22 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фортуна
Фортуна
17:30
Унион Унион
Падерборн 07
Падерборн 07
20:00
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф

Против российских спортсменов открыли новые дела 

Рамблер + ещё 9 25 минут назад
Против российских спортсменов открыли новые дела
Фото: © AP Photo/Alexander Zemlianichenko
Заместитель гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая в беседе с корреспондентом РИА Новости заявила, что эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) передали коллегам из России около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Пахноцкая подчеркнула, что в настоящий момент идёт повторный анализ более 2000 проб, результаты которого впоследствии направляют в международные федерации.
«Часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — отметила замгендиректора РУСАДА.
При этом она заявила, что не знает, включены ли вышеуказанные дела в «пресловутый список 145 спортсменов» (российских атлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил — прим. ред.), имена которых до сих пор не известны общественности.
Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что дела связаны с исследованием биоматериалов, а не с подтасовкой информации в электронной базе данных, вызвавшей международный скандал.
«Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой», — пояснил Ганус
В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», разразился скандал, связанный несоответствием между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. В результате исполком WADA принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии 24 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Зимние виды спорта , Юрий Ганус , Маргарита Пахноцкая , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Она проиграла: Уткин об уходе Загитовой
Она проиграла: Уткин об уходе Загитовой 30
Большие деньги: Сын Плющенко перегнал отца
Большие деньги: Сын Плющенко перегнал отца
Фазель назвал политическим решение WADA по РФ
Фазель назвал политическим решение WADA по РФ 2
Психолог оценила шансы Загитовой на продолжение карьеры
Психолог оценила шансы Загитовой на продолжение карьеры 2
Шарапова раскрыла худший совет в своей жизни
Шарапова раскрыла худший совет в своей жизни
Видео
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
00:37
Снова скандал: Дацик оставил гипермаркет без тележек
MMA
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
00:14
Разбившуюся гимнастку пытались заставить замолчать
Летние виды спорта
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
04:04
«Ливерпуль» одержал четвертую победу подряд в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
05:54
«Лестер» закрепился на втором месте в АПЛ
Премьер-лига Футбол
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
12:10
«Тоттенхэм» победил «Вест Хэм» в первом матче Моуринью
Премьер-лига Футбол
Турнир по карате завершился массовой дракой
02:28
Турнир по карате завершился массовой дракой
Летние виды спорта
Назван самый опасный соперник Хабиба
03:09
Назван самый опасный соперник Хабиба
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение