Против российских спортсменов открыли новые дела

Пахноцкая подчеркнула, что в настоящий момент идёт повторный анализ более 2000 проб, результаты которого впоследствии направляют в международные федерации.

«Часть дел будет передана в РУСАДА, как я понимаю, потому что мы уже имеем несколько дел из списка. Это порядка 15 дел», — отметила замгендиректора РУСАДА.

При этом она заявила, что не знает, включены ли вышеуказанные дела в «пресловутый список 145 спортсменов» (российских атлетов, которых подозревают в нарушении антидопинговых правил — прим. ред.), имена которых до сих пор не известны общественности.

Глава РУСАДА Юрий Ганус отметил, что дела связаны с исследованием биоматериалов, а не с подтасовкой информации в электронной базе данных, вызвавшей международный скандал.

«Это в большей части как раз исследование биоматериала. Ну и исследование системы LIMS, конечно. Потому что там идет взаимодействие тех людей, кто занимается проблемой», — пояснил Ганус

В 2019 году, как ранее сообщал «Рамблер», разразился скандал, связанный несоответствием между базой данных о допинговых проверках российских спортсменов, попавшей в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, отправленными экспертам Всемирного антидопингового агентства в январе 2019 года. В результате исполком WADA принял решение отстранить российскую сборную от участия на ближайшей Олимпиаде в Токио, Паралимпиаде, чемпионатах мира и других крупных международных турнирах на ближайшие четыре года. Деятельность РУСАДА признали не соответствующей всемирному антидопинговому кодексу. При этом российским спортсменам оставили возможность принимать участие в соревнованиях без использования национальных флага и гимна.