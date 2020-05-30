Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала актёров, которые жалуются на падение доходов в период пандемии.

«Сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают», — упрекнула Роднина служителей Мельпомены.

В интервью изданию «Спорт-Экспресс» депутат сравнила актеров со спортсменами.

По её словам, у спортсменов сократились зарплаты, исчезли премиальные, доходы от рекламы. Кто-то не сможет вернуться в спорт.

«Думаю, среди тех, кто готовился к Олимпиаде, 15 процентов вряд ли до нее доживут в спортивном смысле. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги?» — задалась вопросом Роднина.

Она отметила, что многие спортсмены показывали, как можно тренироваться дома, пошли в волонтеры и даже в курьеры.

«Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — подытожила депутат.