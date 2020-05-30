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Роднина раскритиковала недовольных артистов 

Майк Габриелян и ещё 7 9 минут назад
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала актёров, которые жалуются на падение доходов в период пандемии.
«Сколько мы уже приняли законов, указов, постановлений правительства о поддержке малого и среднего бизнеса, а актеры стонут, как они голодают», — упрекнула Роднина служителей Мельпомены.
В интервью изданию «Спорт-Экспресс» депутат сравнила актеров со спортсменами.
По её словам, у спортсменов сократились зарплаты, исчезли премиальные, доходы от рекламы. Кто-то не сможет вернуться в спорт.
«Думаю, среди тех, кто готовился к Олимпиаде, 15 процентов вряд ли до нее доживут в спортивном смысле. Хоть один спортсмен у нас вякал? Что он теряет профессию, деньги?» — задалась вопросом Роднина.
Она отметила, что многие спортсмены показывали, как можно тренироваться дома, пошли в волонтеры и даже в курьеры.
«Спортсмены — молодцы, в отличие от бедного несчастного малого и среднего бизнеса и культуры», — подытожила депутат.
Недавно на падение доходов пожаловался целый ряд актеров и музыкантов. Среди них Алексей Кортнев, Анастасия Макеева, Стас Пьеха и Анна Семенович.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Роднина высказала мнение о СМИ.
Комментарии 1
Зимние виды спорта , Видео , Ирина Роднина , Стас Пьеха , Алексей Кортнев , Анна Семенович , Анастасия Макеева , Госдума
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