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CAS назвал даты рассмотрения спора по делу WADA и РУСАДА 

Газета.Ru и ещё 27 22 часа назад
CAS назвал даты рассмотрения спора по делу WADA и РУСАДА
Фото: РИА Новости
Спортивный арбитражный суд рассмотрит спор по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 2-5 ноября, сообщается на официальном сайте CAS.
9 декабря исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия за манипуляции с базой данных Московской лаборатории. Также организация лишила российских спортсменов права в течение четырех лет выступать на международных соревнованиях под своим флагом, а также запретила проводить крупные международные турниры в России.
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА вынес рекомендацию общему собранию членов организации не соглашаться с санкциями. А позже подал апелляцию в CAS. Первые слушания были запланированы на апрель 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса они были перенесены на июнь.
Ранее WADA отреагировало на критику главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
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