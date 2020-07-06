Подпись Родченкова под показаниями в МОК поддельная

Об этом сообщается на сайте издания. В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Согласно экспертному мнению, предоставленному Der Spiegel, в цифровом судебно-медицинском заключении сделан вывод о том, что один и тот же файл с изображением подписи Родченкова вставлен в два разных документа с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки, вероятно, не Родченковым.

Зайцева, Романова и Вилухина, завершившие профессиональную карьеру, были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Их результаты на Играх были аннулированы. Биатлонистки в Сочи стали серебряными призерами в составе эстафетной команды.

Ранее тренер по лёгкой атлетике рассказал, что говорили спортсменам помощники Родченкова.