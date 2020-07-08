Двухкратный чемпион мира погиб во время охоты 

Двукратный чемпион мира по сноубордкроссу Алекс Пуллин погиб на 33-м году жизни во время подводной охоты. Об этом сообщает портал 9news.

По предварительной версии, Пуллин утонул во время подводной охоты недалеко от Голд-Коста.

Спортсмен нырял без маски и был один, когда потерял сознание.

После того, как его вытащили из воды, медики 45 минут пытались спасти жизнь Пуллина, но не смогли, пишет издание.

Пуллин в 2011 и 2013 годах выиграл два чемпионата мира в дисциплине сноуборд-кросс, принимал участие в трех Олимпиадах. А на Играх в Сочи в 2014 был знаменосцем своей страны.

💚💛 Vale @chumpypullin 💚💛



Three-time Olympian, Australian Flagbearer at Sochi 2014 and two-time World Champion. An incredible athlete, beloved teammate and role model, you will be sorely missed.



Rest In Peace. pic.twitter.com/co9vxaQVdW— AUS Olympic Team (@AUSOlympicTeam) July 8, 2020 Австралийский Олимпийский комитет в своем аккаунте в Twitter выразил соболезнования близким Алекса Пуллина и назвал его «невероятным спортсменом, любимым товарищем по команде и образцом для подражания».

Как сообщал «Рамблер», ранее в Азербайджане умер экс-боец ММА и бывший чемпион мира по боям без правил Хамис Мамедов. Незадолго до смерти спортсмен переболел гриппом, болезнь привела к осложнениям. Причиной его смерти врачи назвали тромбоэмболию легочной артерии.