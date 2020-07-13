Скончалась олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ольга Ташш 

В Венгрии на 92-м году жизни скончалась чемпионка Олимпийских игр в 1956 году по спортивной гимнастике Ольга Ташш. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета страны.

Уточняется, что спортсменка умерла в больнице после тяжелой продолжительной болезни, передает ТАСС.

Ташш стала победительницей Олимпиады в Мельбурне в групповых упражнениях. По завершении карьеры с 1961 по 1968 год она была главным тренером сборной Франции по спортивной гимнастике.

СПРАВКА «ВМ»

Ольга Ташш родилась в городе Пече в Венгрии. В 1948 году на Олимпийских играх в Лондоне она стала обладателем серебряной медали в командном первенстве. В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсинки гимнастка завоевала серебряную медаль в командном первенстве и бронзовую — в командных упражнениях с предметом. В 1956 году на Олимпийских играх в Мельбурне Ташш стала обладательницей серебряных медалей в опорном прыжке и командном первенстве, и золотой — в командных упражнениях с предметом.