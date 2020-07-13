Главу РУСАДА заподозрили в коррупции

Глава РУСАДА Юрий Ганус подозревается в коррупции. По данным СМИ, чиновник на своем посту «злоупотреблял служебным положением и нормами закона» и присвоил себе более 110 млн рублей. Ганус обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать жалобу в суд, хотя аудит нашел нарушения финансовой деятельности агентства.

Пока Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ждет противостояния со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в Спортивном арбитражном суде, вокруг отечественного ведомства неожиданно возник очередной скандал, который, к счастью, не имеет ничего общего с допинговой историей.

56-летний чиновник «злоупотреблял служебным положением и нормами закона», а за последние два года присвоил себе более 110 млн рублей — около 57 млн за 2018 год и 53 млн за 2019-й. Telegram-канал «Постправда» опубликовал информацию о том, что генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус замешан в коррупционных схемах. Утверждается, что

По данным источника, Ганус заключал контракты с контрагентами, которыми являются его родственниками, а из бюджета РУСАДА он заимствовал деньги на свои нужды: на изучение иностранного языка и поездки на такси, на что якобы ушло более 11 млн рублей. Также утверждается, что представители президиума «с прямого попустительства Гануса» совершали поездки за пределы России под предлогом командировок, но на самом деле находились на отдыхе.

«В организации процветает коррупция, отсутствует контроль закупочной деятельности, а по договорам оказания услуг, среди подрядчиков и контрагентов РУСАДА постоянно фигурировали юридические лица, среди учредителей которых были как родственники Гануса, так и он сам», — написано в сообщении.

Глава агентства все обвинения в свой адрес отрицает и намерен подать на авторов данной публикации жалобу в суд.

«Те люди, которые это сделали, даже не понимают, какой вред они наносят антидопинговой системе России. Я готовлю документы и привлекаю юристов. Мы этих людей будем преследовать и взыскивать с них все, что возможно. Это все ложь», — цитирует Гануса ТАСС.

По словам функционера, некоторая группа людей преследует цель его увольнения с должности. Причем еще с прошлого года. В свою же защиту Ганус утверждает, что РУСАДА прошло два аудита для контроля финансовой деятельности агентства, что ни он, ни любые другие сотрудники ведомства не имеют доступа к платежной системе и не могут распоряжаться бюджетом самостоятельно. В том числе и его родственники, которые, как заявил чиновник, никогда и никаким образом не сотрудничали с федерацией и контрактов с ней не заключали.

«Все сделки от 20 миллионов рублей необходимо утверждать наблюдательным советом РУСАДА. Поэтому автор обвинений не представляет себе реальное положение дел. Внутри организации у нас есть служба внутреннего контроля, созданная специально для повышения прозрачности. В 2018-2019 годах нас сопровождает внешняя аудиторская компания, которая проверяет наши сделки. Это помимо той аудиторской компании, которая проводит ежегодный аудит. У нас был инициирован и завершен в мае аудит за 2018-2019 годы», — подчеркнул Ганус в интервью РИА «Новости».

При этом глава РУСАДА отметил, что некоторые замечания, связанные с деталями бухгалтерского учета, к деятельности организации действительно имеются, но являются незначительными и никак не отражаются на работе всего агентства.

Однако по поводу «незначительных» замечаний Олимпийский комитет России готов поспорить. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, выявленные нарушения в финансовой деятельности РУСАДА оказались существенными.

Утверждается, что углубленный аудит включал в себя проверку всех членов-учредителей национального антидопингового агентства, и по его итогам было оценена операционная эффективность сотрудников по управлению бизнес-процессами. В ходе проверки выяснилось, что Ганус пытался задним числом утвердить аудитора и отчетность. Именно это, как утверждается, и стало для учредителей РУСАДА моментом, который заставил усомниться в подлинности документации.

«В нарушение установленных правил аудиторская организация для проверки годовой финансовой отчетности РУСАДА за 2018 год не была утверждена в порядке, предусмотренном уставом и законодательными актами. В обход установленной процедуры аппарат РУСАДА вынес на утверждение общего собрания, которое состоялось 30 апреля 2019 года, вопрос о назначении аудиторской организации на 2018 год задним числом. Аудитор не был согласован и утвержден общим собранием учредителей. При этом изначально выбранная аудиторская организация не входила в первую сотню списка аудиторских организаций России», — цитирует Позднякова РИА «Новости».

Впрочем, Ганус с обвинениями не согласился: «Трудно сказать, в чем меня могут обвинить». Более того, глава РУСАДА намекнул на то, что его коллеги из многих отечественных спортивных федераций просто не соглашаются с его принципами и методами работы. Поздняков, по словам Гануса, входит в число этих недоброжелателей.

«У меня принципиальная позиция, ее прекрасно знают в международных спортивных организациях. Благодаря этому уважают нашу антидопинговую систему. А вот к нашим спортивным чиновникам отношение, мягко говоря, совершенно иное», — сказал чиновник в интервью «Советскому спорту».

В качестве аргументации своей правоты Ганус также привел фрагмент отчета аудиторской компании, которая занималась аудитом РУСАДА, где, как утверждается, отражено достоверное финансовое положение агентства по состоянию на 31 декабря 2019 года. Претензии же, которые имеет аудит, по словам главы ведомства, относятся к техническим моментам. Их планируется устранить до середины августа.

«Поэтому эти претензии не существенны. Когда аудиторы работают, то они не могут не найти что-то неточное. Мы прозрачны и будем исправлять замечания аудиторов», — приводит слова Гануса Sport24.

Так или иначе, чиновнику теперь придется выступить с объяснениями перед наблюдательным советом РУСАДА, заседание которого пройдет не менее чем за десять рабочих дней после полного предоставления документации по аудиту. До этого момента никаких действий по полномочиям Гануса в национальном антидопинговом агентстве не будет принято. Есть ли смысл принимать что-то кардинальное сейчас — вопрос сложный, ведь уже в ноябре агентству предстоит поездка в Лозанну, где CAS может одобрить вердикт исполкома WADA и приговорить тем самым весь российский спорт на ближайшие четыре года.