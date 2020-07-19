Глава РУСАДА объяснил свои слова о суициде

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Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус объяснил свои слова о суициде, передает Sport24.

Напомним, Ганус написал в Twitter, что он не собирается "уходить добровольно из жизни".

Также появилась информация о том, что Гануса обвиняли в злоупотреблении служебным положением и присвоении более 100 млн рублей.

"Я честный человек, и у меня прекрасная команда, которая меня поддерживает. Мы убрали фабрикации против меня. Понимая, что может быть дальше при настойчивости оппонентов, я осознаю, что могут быть инсценировки. Я упреждаю своих недоброжелателей, тем более с учетом моих предшественников", — сказал Ганус.

Ранее Ганус заявил, что не собирается добровольно уходить из жизни.