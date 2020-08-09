Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
17:00
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
18:00
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов

Родченков заявил, что на Олимпиаде-1996 в Атланте скрыли несколько положительных допинг-проб 

Sports.ru и ещё 30 10 часов назад
Родченков заявил, что на Олимпиаде-1996 в Атланте скрыли несколько положительных допинг-проб
Фото: Sports.ru
По словам Родченкова, об этом ему сообщил бывший директор антидопинговой лаборатории Национального олимпийского комитета США Дон Кэтлин. Кэтлин занимал эту должность с 1982 по 2007 годы.
Четыре или пять допинг-тестов на Играх-1996 дали положительный результат, однако спортсмены, сдавшие эти пробы, так и не были привлечены к ответственности.
«Эти дела были скрыты», — заявил Родченков Daily Mail.
Кэтлин не дал по этому поводу никаких комментариев.
Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем
«Родченкова бесит, как тему допинга освещают в России». Девушка, которая первой взяла интервью у беглого профессора
Видео дня. Старт чемпионата: Химки проиграли ЦСКА
Sports.ru: последние новости
Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса iNADO: «Рекомнедация об увольнении Гануса вызывает вопросы о стремлении России обеспечить независимость РУСАДА» iNADO: «Рекомнедация об увольнении Гануса вызывает вопросы о стремлении России обеспечить независимость РУСАДА» Родченков о деле Зайцевой, Вилухиной и Романовой: «Все подписи в документах – мои» Родченков о деле Зайцевой, Вилухиной и Романовой: «Все подписи в документах – мои»
Зимние виды спорта
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Тебя охраняли со всех сторон»: Родченков обрушился на Исинбаеву
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
«Эй, петухи!»: как спровоцировали Кокорина и Мамаева
Российский боец со скандалом уволен из UFC
Российский боец со скандалом уволен из UFC
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
00:07
Экс-жена Кержакова засветилась в компании пьяного футболиста
Футбол
Родченков выступил с разоблачением США
01:02
Родченков выступил с разоблачением США
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение