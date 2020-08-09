Родченков заявил, что на Олимпиаде-1996 в Атланте скрыли несколько положительных допинг-проб 

По словам Родченкова, об этом ему сообщил бывший директор антидопинговой лаборатории Национального олимпийского комитета США Дон Кэтлин. Кэтлин занимал эту должность с 1982 по 2007 годы.

Четыре или пять допинг-тестов на Играх-1996 дали положительный результат, однако спортсмены, сдавшие эти пробы, так и не были привлечены к ответственности.

«Эти дела были скрыты», — заявил Родченков Daily Mail.

Кэтлин не дал по этому поводу никаких комментариев.

Теперь понятно, что Родченков жив! Он дал первое интервью на русском языке после побега и объяснил, почему не считает себя предателем

«Родченкова бесит, как тему допинга освещают в России». Девушка, которая первой взяла интервью у беглого профессора