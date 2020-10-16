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СМИ выяснили диагноз попавшей в больницу фигуристки Евгении Медведевой 

Инфо 24 4 часа назад
СМИ выяснили диагноз попавшей в больницу Медведевой
Фото: РИА Новости
Стал известен диагноз российской фигуристки Евгении Медведевой после госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства», — сообщает агентство.

Уточняется, что спортсменка занимается лечебной физкультурой, плавает в бассейне, проходит курс физиотерапии.
При этом уже в четверг, 15 октября, россиянка вернется на лед и проведет первую тренировку.

«Медведева готовится к предстоящим стартам», — заметил источник.

О госпитализации Медведевой сообщалось 8 октября. Ей пришлось отказаться от участия во втором этапе Кубка России.
16 сентября Медведева объявила о решении вернуться в группу Этери Тутберидзе. Фигуристка поблагодарила канадского специалиста Брайана Орсера за проделанную работу и понимание. Помимо побед на первенствах мира и Европы, Медведева завоевала серебро на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. На счету россиянки также две победы в финалах Гран-при.
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Зимние виды спорта , Фигурное катание , Евгения Медведева , Брайан Орсер , Этери Тутберидзе
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