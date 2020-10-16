СМИ выяснили диагноз попавшей в больницу Медведевой

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Стал известен диагноз российской фигуристки Евгении Медведевой после госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

«У Медведевой проблема с позвоночником, у нее защемление нерва, пока удалось обойтись без хирургического вмешательства», — сообщает агентство.

Уточняется, что спортсменка занимается лечебной физкультурой, плавает в бассейне, проходит курс физиотерапии.

При этом уже в четверг, 15 октября, россиянка вернется на лед и проведет первую тренировку.

«Медведева готовится к предстоящим стартам», — заметил источник.

О госпитализации Медведевой сообщалось 8 октября. Ей пришлось отказаться от участия во втором этапе Кубка России.