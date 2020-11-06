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«Историческое решение»: когда CAS определит судьбу спорта в России 

Газета.Ru и ещё 2 3 часа назад
CAS определит судьбу спорта в России
Фото: РИА Новости
В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делу об отстранении России от международных соревнований из-за допингового скандала. Но решение будет вынесено только в конце года.
Со 2 по 5 ноября в швейцарской Лозанне состоялась серия из четырех заседаний по вопросу дисквалификации России на международном уровне из-за масштабного допингового скандала.
Спортивный арбитражный суд (CAS) рассматривал апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на обвинительный приговор Всемирного антидопингового агентства (WADA). А именно, российская сторона оспаривала вердикт международной организации, вынесенный в декабре 2019 года, когда в связи с обнаруженными следами манипуляций с базой данной Московской лаборатории WADA признала РУСАДА не соответствующим кодексу организации и рекомендовала на четыре года отстранить Россию от всех крупных мировых соревнований. То есть спортсмены, которые не сумеют получить так называемый статус нейтрального участника, тоже не будут допущены на все чемпионаты мира, Олимпийские и Паралимпийские Игры и другие первенства под эгидой WADA.
При этом нейтральным атлетам будет запрещено использовать любую российскую атрибутику. Главным образом, флаг и гимн.

«WADA удовлетворено тем, как мы представили нашу позицию по делу, и теперь мы с нетерпением ждем решения судей. Как и на любом другом этапе, мы следуем надлежащей процедуре относительно проверки РУСАДА на соответствие, так как продолжаем эффективно работать над этим сложным вопросом», — поделился мнением о слушаниях глава WADA Витольд Банька.

На закрытых заседаниях давали показания не только представители истца и ответчика, но и отдельно взятые спортсмены (в частности, их спрашивали о том, повлияет ли выступление без флага или пропуск Олимпиады на их моральное и финансовое состояние), различные федерации — Олимпийский и Паралимпийский комитеты России, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация хоккея (ИИХФ) и другие. При этом не все участвовавшие в заседаниях лично присутствовали в Швейцарии, а был применен смешанный формат: кто-то работал из Лозанны, а другие являлись участниками заседания, находясь в Москве. Слушания получились одними из самых глобальных в истории.

«Прошедшие дни были довольно сложными, другого тяжело было ожидать. Не могу раскрывать подробностей слушаний, скажу только, что наши представители изложили свои аргументы, теперь перед арбитрами будет стоять невероятно сложная задача. Процесс не имеет аналогов в истории, и решение по нему, какое бы оно ни было, тоже станет историческим. Мы надеемся, что арбитры примут во внимание наши аргументы и вынесут справедливое решение», — прокомментировал заседания исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов.

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в свою очередь рассказал, что ПКР (как и другим третьим сторонам) не грозит никакое наказание, а также выразил надежду на благоприятное решение.

«Это было обычное слушание, задавали вопросы — отвечали на вопросы. Каждая сторона считает, что ее аргументы более убедительны, а мы, как третья сторона, считаем, что наши аргументы более убедительны. Но суд есть суд. От ПКР участвовали несколько человек. Надеемся, решение будет благоприятным для нас. Считаем, что никакого отношения к выдвинутым обвинениям ПКР не имеет абсолютно. Это совершенно другое, это взаимоотношения между РУСАДА и WADA», — уверен Лукин.

В период слушаний в прессе вновь замелькали имена Григория Родченкова и информаторов WADA Юлии и Виталия Степановых.
Экс-глава Московской лаборатории, чьи показания легли в обвинительные приговоры многочисленных спортсменов и РУСАДА, призвал не прощать Россию и оставить в силе приговор — более того, он также высказался, что восьмилетний бан был бы справедливее.

«Ситуация в России становится еще хуже… Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием, идущими по бюрократической лестнице сверху вниз. Российские власти были настолько горды своими мошенничествами и проступками, что в ноябре 2019 года выпустили в эфир пропагандистский фильм под названием «Мутная WADA», в котором нет ни единого слова правды», — заявил он.

Супруги Степановы, которые также находясь в бегах в США по программе защиты свидетелей, дали редкое интервью, вновь рассказав о боязни за свою жизнь, из-за чего они якобы не возвращаются в Россию. Показания Степановых привели к исключению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из международной организации World Athletics, пропуску практически всеми отечественными атлетами Олимпиады в Рио и другим крупным последствиям. До сих пор лучшая легкоатлетка страны Мария Ласицкене находится под угрозой того, что так и не сможет получить нейтральный статус для выступления на Играх в Токио будущим летом.

«Я не чувствую себя героем, просто рада, что сказала правду и больше не тащу груз вранья на своей спине. Не знаю, стал ли спорт в России более прозрачным. Нелегко поменять свой менталитет. А менталитет россиян заключается в обмане», — говорит Степанова сейчас.

Несмотря на то что слушания завершены, решение по спорту WADA и РУСАДА вынесут не ранее, чем в конце этого года.

«Хотя сложно предсказать, сколько времени займет этот процесс, ожидается, что к концу этого года стороны будут уведомлены о решении суда. Как только точная дата станет известна, CAS опубликует на сайте организации сообщение о том, когда и как будет объявлено решение», — сообщила пресс-служба CAS.

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Зимние виды спорта , Статьи , Григорий Родченков , Мария Ласицкене , Юлия Степанова , Виталий Степанов , Владимир Лукин , Всемирное антидопинговое агентство
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