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В России отреагировали на принятие в США «акта Родченкова» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Мы видим попытку США подменить собой и своим правом международные спортивные организации», — заявил газете ВЗГЛЯД чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин, комментируя принятие Сенатом США так называемого Антидопингового акта Родченкова.

«Принятие «акта Родченкова» коснется не только российских, но и всех спортсменов в мире. Если Америка будет воспринимать допинговые нарушения как систему, которая лишает американских спортсменов наград — это станет поводом для начала даже уголовных преследований», — сказал чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин.

Собеседник отметил, что «данный акт создает серьезную проблему параллельной ответственности за допинговые нарушения».

«Пока непонятно, какое законодательство будет превалировать в дальнейшем: международное антидопинговое или американское?» — добавил спортсмен.

«Более того, если какая-либо структура является организатором соревнований и попадает под действие нового акта, или же нарушение будет выявлено на Олимпийских играх, то США смогут преследовать даже Международный олимпийский комитет», — подчеркнул собеседник.

«Таким образом, мы видим попытку США подменить собой и своим правом международные организации», — заключил Лисин.

Напомним, в понедельник американский Сенат проголосовал за так называемый Антидопинговый акт Родченкова, который предусматривает преследование со стороны США граждан других стран за применение допинга на спортивных соревнованиях.
Сенат США принял «закон Родченкова»
«Акт Родченкова» касается всех соревнований, проводимых по правилам Всемирного антидопингового агентства. Акт заявляет о праве США преследовать тех, кого Вашингтон сочтет участником допингового сговора на соревнованиях с американским присутствием. При этом североамериканские профессиональные лиги (НБА, НХЛ и другие) правилам ВАДА не следуют, то есть их «акт Родченкова» не коснется, сообщает ТАСС.
Около года назад Палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие этого документа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как США собираются распространять действие своих законов на весь мир с помощью «акта Родченкова». ВАДА считает необходимым распространить «акт Родченкова» и на американские лиги.
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Комментарии 209
Зимние виды спорта , Видео , Сергей Лисин , Конгресс США , Сенат США , Всемирное антидопинговое агентство , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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