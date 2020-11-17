«Принятие «акта Родченкова» коснется не только российских, но и всех спортсменов в мире. Если Америка будет воспринимать допинговые нарушения как систему, которая лишает американских спортсменов наград — это станет поводом для начала даже уголовных преследований», — сказал чемпион России по конькобежному спорту Сергей Лисин.