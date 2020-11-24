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«Мы хотим ВАДА с зубами, авторитетом, властью». Против главной антидопинговой машины готовится бунт (Россия тоже участвует) 

Sports.ru 55 минут назад
На Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сыпятся проблемы: разногласия с США, принятие антидопингового закона имени Григория Родченкова и разборки с Россией в CAS.
На днях возникла еще одна: 14 антидопинговых комитетов и 14 комиссий спортсменов со всего мира призвали к серьезным реформам в WADA — это еще не бунт, но пролог.
Что именно требуют недовольные, почему такое давление и как на него реагирует WADA?
США, Норвегия, Германия двигают в WADA своих. Россия тоже в деле (но с другими претензиями)
Вот полный текст заявления: «Как отдельные организации мы неоднократно призывали к реформам. Теперь мы говорим коллективно и призываем WADA стать более независимой организацией, деятельность которой является прозрачной и подотчетной.
Мы заявляем о необходимости укрепления прав человека, а также устранения конфликта интересов в антидопинговой системе. Спортсмены проходят тесты на допинг, большая часть проводится национальными антидопинговыми агентствами. Но при этом ни спортсмены, ни агентства не представлены должным образом в WADA.
WADA неоднократно заявляло, что его приоритет — расширение прав и возможностей спортсменов. Но при этом агентство не предоставляет им места, которые они заслуживают. Мы все выиграем от более сильного WADA, которое эффективно выполняет свою миссию и которому доверяют спортсмены».
Документ подписали представители комитетов спортсменов и антидопинговых агентств Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Латвии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Великобритании и США.
К давлению на WADA присоединилась и Россия — РУСАДА считает, что изменения давно назрели. Вот только претензии у российской стороны иные: по мнению агентства, WADA слишком сконцентрировалось на наказаниях и забывает про остальные обязанности (например, про образовательные программы).
И в чем же главные требования заявителей?
Основное — большая вовлеченность в дела WADA национальных антидопинговых агентств и спортсменов.
Сейчас в Совет учредителей агентства входят 38 человек — по половине от МОК и правительств разных стран. Еще есть исполнительный комитет из 12 человек, но и там только одна действующая спортсменка — стрелок Данка Бартекова (Словакия).
Да, у WADA есть комиссия спортсменов (где тоже 12 членов), но, по сути, полномочий у нее нет. Ее цель — обратная связь между WADA и спортсменами со всего мира. Комиссия может делиться мнением с исполкомом, но никаких решений не принимает. Не считая Бартековой, которая и представляет комиссию спортсменов в исполкоме, но это только один голос из 12.
Еще сложнее с представительством национальных антидопинговых агентств (NADA). Всего в WADA 16 комиссий и групп, и в каждой всего один представитель NADA. Это очень мало, учитывая, что в комиссиях всего от 6 до 12 участников.
Только в 2015-м в WADA появилась Консультативная группа NADA, в которую входят члены антидопинговых агентств, но ее задача — лишь в контроле NADA со всего мира и предоставлении WADA отчетов и предложений по их деятельности.
По сути, сейчас (как и было всегда) основное влияние на WADA оказывает МОК — и именно это больше всего не устраивает NADA и комиссии спортсменов.
Конфликт начался несколько лет назад. И да, из-за России
Призывы к реформам в WADA идут давно, но особенно часто они зазвучали после допинг-скандала в российском спорте.
WADA неоднократно обвиняли в том, что оно слишком мягко наказывает Россию за «государственную допинговую систему». Больше всего критики шло от главы Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгерта. В сентябре 2018-го он требовал реформ в агентстве за решение восстановить в правах РУСАДА.

«Очевидно, что это WADA — совсем не то WADA, которое мы хотим видеть. Мы хотим независимое и уверенное в себе WADA, которое крепко стоит на ногах. Мы хотим, чтобы МОК и другие спортивные организации держались подальше от WADA. Мы хотим WADA с зубами, авторитетом, властью и огромным желанием очистить спорт и вернуть доверие миллиардов спортивных фанатов.

Эта работа должна начаться с реформирования WADA. Дорога к новому, сильному WADA должна начаться сейчас. И мы, все антидопинговое сообщество, немедленно начнем над этим работать», — заявлял Тайгерт.

В январе 2019-го он требовал реформ из-за того, что WADA не стало вновь наказывать РУСАДА за срыв дедлайна по передаче данных из Московской антидопинговой лаборатории.
А в прошлом декабре пришел в ярость из-за решения агентства дисквалифицировать весь российский спорт на четыре года — как ему казалось, это слишком мягкое наказание:

«Позволить России избежать полного запрета — это еще один сокрушительный удар по чистым спортсменам, целостности спорта и верховенству закона. Реакция всех тех, кто ценит спорт, должна быть ничем иным, как бунтом против этой сломанной системы, чтобы сподвигнуть ее к реформам».

Но действия WADA в российском деле — далеко не единственная претензия со стороны американцев. Недавно издание The New York Times высказало мнение, что американских атлетов нужно тестировать реже — вроде как в США и так сильная антидопинговая система, так зачем лишние проверки?
Чем больше тестов, тем выше вероятность случайных пропусков и санкций. Как было, например, с чемпионом мира в спринте Кристианом Коулменом, который пропустил 4 допинг-теста в течение года и получил 2 года дисквалификации. В WADA, конечно, с такой позицией не согласны.
Из-за недовольства действиями WADA Штаты угрожают отказом от финансирования. До этого пока не дошло, но США расстроили агентство по-другому — приняв антидопинговый акт имени Григория Родченкова: по нему Штаты теперь имеют право на уголовное преследование организаторов и участников допинговых схем на всех турнирах, где выступают американские спортсмены.
Похоже, конфликт далек от завершения. Но если раньше WADA воевало в основном с США, то теперь противостоит сразу блоку стран.
А что думают в WADA?
Бывший глава агентства Ричард Паунд резок по отношению к реформаторам:
«Подобная критика звучала не раз и не два. Считаю, нам нужно активнее обращать внимание публики на то, какая работа проводится WADA все последние годы. Как в реформах внутри организации, так и в отношении прозрачности, привлечения независимых членов, привлечения спортсменов.
Сегодня спортсмены представлены в каждом из наших комитетов. Понятно, что разговоры и критика будут всегда. Но критики должны признать ту работу, которая уже проведена, тот прогресс, который уже достигнут. Иначе диалог просто не имеет смысла».
А вот в самом WADA к критике отнеслись более осторожно. Как раз после публикации открытого письма антидопинговых агентств в WADA провели встречу исполкома и совета учредителей (в виртуальном режиме, конечно). В отчете по итогам встречи WADA отметило, что почти все из 70 рекомендаций по реформам в агентстве (которые установлены в 2018 году) уже выполнены.
В частности, теперь в каждой комиссии WADA есть по одному спортсмену и представителю NADA (и в WADA уверены, что этого достаточно), а в исполкоме стало на двух независимых членов больше.
Также заработала группа по реформам в WADA; ее задача — убедиться, что «агентство развивается в соответствии с международными стандартами». Группа проследит за исполнением уже запланированных реформ и определит, нужны ли новые. Главой группы стал немец Ульрих Хаас — судья Спортивного арбитражного суда (CAS).
Еще WADA сообщило, что увеличит число представителей спортсменов в своих комиссиях, но как и когда — пока не понятно.

«WADA продолжает продвигать широкомасштабные реформы управления, чтобы соответствовать поставленной задаче и иметь возможность адаптироваться к предстоящим вызовам. Мне было приятно, что исполнительный комитет и совет учредителей признали прогресс, при этом сосредоточившись на следующих шагах.

Большое количество членов как от спортивного движения, так и от правительств со всего мира выразили признательность за то, как эти важные реформы осуществляются. В частности, они приветствовали добавление независимых членов в исполнительный комитет и формирование новой рабочей группы по обзору реформ управления WADA, которая обеспечит поддержание этой динамики изменений», — резюмировал глава организации Витольд Банька.

Но похоже, реформ недостаточно — все равно главной силой в WADA остаются члены МОК, а это никогда не устроит многие антидопинговые агентства по всему миру.
Возможно, WADA все-таки вынудят меняться.
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Зимние виды спорта , Видео , Данка Бартекова , Григорий Родченков , Ричард Паунд , Всемирное антидопинговое агентство
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