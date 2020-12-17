Сегодня российский спортсменов могут оставить без флага и гимна на много лет, а у страны забрать все крупные турниры. Ждём решения суда.

Сегодня, 17 декабря спортивный арбитражный суд (CAS) объявит решение по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ожидается, что решение будет опубликовано в 18:00 мск. Напомним, РУСАДА направило апелляцию в CAS, после того как ВАДА отстранило Россию от международных соревнований на четыре года за махинации с данными Московской антидопинговой лаборатории. Слушания по делу ВАДА и РУСАДА прошли в CAS со 2 по 5 ноября. Если суд примет сторону ВАДА, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна — принимать крупные международные турниры.