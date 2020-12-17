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Субботний
Игры
12 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ротор
1
—
0
Уфа
Сочи
1
—
0
Спартак М
Зенит
3
—
1
Динамо М
12 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Валенсия
2
—
2
Атлетик Б
Хетафе
0
—
1
Севилья
Уэска
1
—
0
Алавес
12 декабря
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Боруссия М
1
—
1
Герта
Майнц
0
—
1
Кёльн
РБ Лейпциг
2
—
0
Вердер
12 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
0
—
1
Астон Вилла
Ньюкасл Юнайтед
2
—
1
Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
0
—
0
Манчестер Сити
13 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Тамбов
0
—
1
Рубин
Краснодар
5
—
0
Локомотив М
Ахмат
0
—
1
Ростов
13 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
1
—
1
Эйбар
Бетис
1
—
1
Вильярреал
Эльче
0
—
1
Гранада
13 декабря
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Аугсбург
2
—
2
Шальке-04
Байер
4
—
1
Хоффенхайм
13 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 5
Все матчи
Саутгемптон
3
—
0
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
1
—
1
Тоттенхэм Хотспур
Фулхэм
1
—
1
Ливерпуль
14 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Сельта
4
—
0
Кадис
15 декабря
Бундеслига
3 из 4
Все матчи
Айнтрахт Ф
3
—
3
Боруссия М
Штутгарт
2
—
2
Унион
Герта
0
—
0
Майнц
15 декабря
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Вулверхэмптон
2
—
1
Челси
Манчестер Сити
1
—
1
Вест Бромвич Альбион
16 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ротор
1
—
0
Арсенал
Сочи
2
—
0
Динамо М
Зенит
3
—
1
Спартак М
16 декабря
Испанская Примера
2 из 2
Все матчи
Реал Мадрид
3
—
1
Атлетик Б
Барселона
2
—
1
Реал Сосьедад
16 декабря