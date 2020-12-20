WADA отказалась от проведения ЧМ по фристайлу и сноуборду в Сибири

Предстоящие в 2025 году соревнования по фристайлу и сноуборду будут проходить не в Красноярске, так как город был исключен из числа претендентов на проведение чемпионата мира.

Как стало известно, Международной федерацией лыжного спорта было принято решение исключить крупный сибирский город из списка претендентов на право принятия им мирового чемпионата. Данное решение было объяснено санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Примечательно, что Красноярск был первым и единственным городом, заявившим о готовности проведения мирового первенства по фристайлу и сноуборду в 2025 года.

Как сообщают СМИ, в 2022 году Международная федерация лыжного спорта должна окончательно определиться с решением того, где будут проходить соревнования, но в этом же году антироссийские санкции еще будут иметь силу, поэтому Красноярск не сможет принять у себя спортсменов. Об этом стало известно по материалам ТАСС.

Вместе с тем издание сообщает, что оргкомитет предстоящего чемпионата ждет официального решения Международной федерации лыжного спорта, которое пока не было озвучено ввиду того, что совет FIS уже дважды переносил решение вопроса по Красноярску.