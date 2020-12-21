Русская Ракета готова произвести фурор на чемпионате России! Не может же она всё время падать!

Траекторию полёта Русской Ракеты Саши Трусовой предсказать невозможно. То она феерит на этапах Кубка России, то проваливается на Гран-при. После фиаско в Москве Александру критиковал даже ленивый, а среди основных претенденток на золото чемпионата России её имя практически не упоминалось.

Но, как бы ни были сильны и опасны ученицы Тутберидзе и как бы им ни благоволили арбитры, именно Трусова остаётся главной фавориткой супербитвы в Челябинске. Чистое катание феноменальной ученицы Плющенко оставит Щербакову, Валиеву и других далеко позади.

Неужели учениц Тутберидзе не спасут даже судьи?

Провал на Гран-при сделает Трусову сильнее

Уже на открытых прокатах Русская Ракета поразила прогрессом в интерпретации и уверенными четверными прыжками. Первые старты только укрепили позитивный настрой её болельщиков. На московском этапе Кубка России фигуристка приземлила два четверных прыжка и с большим отрывом опередила Валиеву. В Казани она добавила в произвольную программу четверной сальхов и превзошла сразу два мировых рекорда.

Повод усомниться в превосходстве Трусовой появился лишь на московском Гран-при. Турнир превратился для Саши в кошмар наяву. Она сорвала тройной аксель в короткой программе и совершила четыре падения в произвольной. Многие поспешили вычеркнуть Трусову из числа претенденток на титул чемпионки России, но вряд ли провал в Москве как-то повлияет на её шансы. Во-первых, ей пришлось исполнять четыре сложнейших проката за полторы недели. Во-вторых, с такой запредельной сложностью спады и осечки просто неизбежны. Кроме того, по некоторой информации, Саша выступала на Гран-при с повреждением ноги.

С того кошмарного выступления Саши прошёл месяц. Наверняка за это время Трусова вместе со своими тренерами несколько раз проанализировала все ошибки и определила стратегию подготовки к чемпионату России. Реабилитироваться после неудачи — принципиальный момент для Трусовой и Плющенко. Сорванный прокат в Москве не стал грандиозной неожиданностью, но и нет никакой гарантии, что Саша не сможет хотя бы раз сделать чисто весь заявленный контент. Вполне возможно, что именно этап Гран-при она и будет благодарить после победы в Челябинске.

Трусовой нет равных по технике

С технической точки зрения у Трусовой конкурентов нет. Саша единственная на этой планете обладает всеми элементами ультра-си. Причём её запас перед Щербаковой и Валиевой настолько огромный, что даже с помарками ей не будет равных, а чистый прокат и вовсе сделает недосягаемой.

Судя по контенту Трусовой на последних соревнованиях, Саша будет исполнять тройной аксель в короткой программе и минимум четыре квада в произвольной. Такая нагрузка Русской Ракете вполне по силам, главное набрать оптимальную форму и собраться с мыслями перед турниром. С мотивацией на этот раз проблем быть не должно — Саше нужно доказывать, что провал на Гран-при был всего лишь нелепой случайностью.

Если в короткой программе, рассчитывать на первое место Трусовой тяжело, то в произвольной что-то противопоставить ей могут только Валиева и Щербакова, стабильно исполняющие четверные. Но, во-первых, прыжковый арсенал Саши куда больше, чем у её соперниц. Во-вторых, психологическая устойчивость Камилы вызывает большие вопросы. В прошлый раз, когда она столкнулась с высокой конкуренцией, попросту завалила свою программу. Ну а в-третьих, насчёт формы Щербаковой после пневмонии до сих пор ничего неизвестно.

Ученицы Тутберидзе останутся без бонусов

Единственное, что может повлиять на расклады, это судейство. В этом сезоне арбитры чуть ли не на каждом турнире дают поводы говорить о лояльности по отношению к ученицам Тутберидзе. Но на чемпионате России влияние этого фактора будет не таким существенным. Дело в том, что на турнире в Челябинске не предусмотрены бонусы за вращения, которые приносили сумасшедшие оценки Щербаковой и Валиевой. Можно надеяться, что оценки станут более объективными и приближенными к реальности.

Кроме того, Евгений Плющенко наверняка подключит все свои возможности, чтобы не допустить странного отношения судей к своим подопечным.

«В 14 лет нельзя ставить «десятки» за компоненты. Это юниорское катание, и как бы красиво они ни катались, какие бы ни были прекрасные линии и вращения, это не «десять». Куда им расти дальше?» — возмущался Евгений после короткой программы Валиевой на втором этапе Кубка России.

Эффект от слов Плющенко был виден уже на заключительном этапе Кубка России. Камила каталась свободнее и эффектнее, чем на своём первом этапе, но десяток в компонентах уже не получила.

Конечно, при таком катании, как в Москве, Трусову не спасёт даже объективное судейство. Но класс и характер Александры просто не позволят ей завалить два крупных турнира кряду. С большой долей вероятности Саша снова внесёт своё имя в историю и докажет, что её рано списывать со счетов. А Плющенко, вопреки критике и недоверию, сделает Трусову чемпионкой.

Лишь бы судьи не помешали.