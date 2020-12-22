РУСАДА намерено продолжить работу, несмотря на решение CAS 

«РУСАДА настроено сотрудничать в максимально тесном и конструктивном контакте с WADA по всем пунктам решения CAS. В самое ближайшее время мы выработаем схему взаимодействия по ключевым вопросам, чтобы, несмотря на отсутствие статуса соответствия, работа агентства не пострадала. Мы продолжим борьбу с допингом и будем защищать права чистых спортсменов в новых реалиях судебного решения», — цитирует РИА Новости сообщение РУСАДА.