Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд
«Тайны Кока-Колы»: что скрывает мировой бренд Выясняем ⟶
Матч-центр
17 декабря

Российская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Химки
Химки
3 2
Локомотив М Локомотив М
Краснодар
Краснодар
1 0
Уфа Уфа
Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
17 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
0 0
Бёрнли Бёрнли
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 декабря

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тамбов
Тамбов
1 1
Урал Урал
18 декабря

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
2 0
Уэска Уэска
18 декабря

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Унион
Унион
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 декабря

Испанская Примера

3 из 5
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
3 1
Эльче Эльче
Барселона
Барселона
2 2
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
1 3
Вильярреал Вильярреал
19 декабря

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 1
Арминия Арминия
Боруссия М
Боруссия М
1 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
0 0
Кёльн Кёльн
19 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 7
Ливерпуль Ливерпуль
Саутгемптон
Саутгемптон
0 1
Манчестер Сити Манчестер Сити
Эвертон
Эвертон
2 1
Арсенал Арсенал
20 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Сельта
Сельта
2 0
Алавес Алавес
Гранада
Гранада
2 0
Бетис Бетис
Кадис
Кадис
0 2
Хетафе Хетафе
20 декабря

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Фрайбург
Фрайбург
4 1
Герта Герта
Вольфсбург
Вольфсбург
1 0
Штутгарт Штутгарт
20 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 1
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
6 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
21 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
2 1
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Челси
Челси
3 0
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
22 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
2 2
Осасуна Осасуна
Валенсия
Валенсия
0 1
Севилья Севилья
Уэска
Уэска
1 1
Леванте Леванте
23 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Вильярреал
Вильярреал
1 1
Атлетик Б Атлетик Б
Вальядолид
Вальядолид
0 3
Барселона Барселона
Хетафе
Хетафе
1 1
Сельта Сельта
24 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
2 1
Эйбар Эйбар
26 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
15:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фулхэм
Фулхэм
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Астон Вилла
Астон Вилла
18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
15:00
Бёрнли Бёрнли
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
17:15
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
28 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Лестер Сити Лестер Сити
Челси
Челси
20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон
Эвертон
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
29 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Севилья
Севилья
19:00
Вильярреал Вильярреал
Барселона
Барселона
21:15
Эйбар Эйбар
Кадис
Кадис
23:30
Вальядолид Вальядолид
29 декабря

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
21:00
Арсенал Арсенал
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
30 декабря

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
19:00
Валенсия Валенсия
Сельта
Сельта
21:15
Уэска Уэска
Атлетико М
Атлетико М
21:15
Хетафе Хетафе
30 декабря

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
21:00
Фулхэм Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
31 декабря

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Осасуна
Осасуна
18:15
Алавес Алавес

Боброва: «Загитова прекрасна как женщина, у нее красивые ноги и грудь. Но для спорта нужна другая форма» 

Sport24 и ещё 1 22 декабря 2020
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва порассуждала на тему того, вернется ли олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова в фигурное катание.
В конце 2019 года Загитова приостановила карьеру, сейчас она работает ведущей в шоу «Ледниковый период».
«Давайте посмотрим на факты. Она пропустила сезон. После этого возвращаться очень сложно, тем более следующий сезон вроде как олимпийский. Мотивация ей нужна, а Алина уже выиграла все. Прыгнуть четверной? Мне кажется, так себе мотивация.

Деньги? Загитова и так будет успешно продавать свое имя, не важно, сколько у нас дальше олимпийских чемпионок будет.

Она прекрасна сейчас как женщина, у нее красивые ноги, сформировалась грудь. Это очень красиво, но для жизни. А для спорта нужна другая форма. И зачем ей садиться на диеты ради того, чтобы вернуться в спорт? Не знаю, стоит ли это того, поскольку это очень сложно. Сложно вернуться в ритм тренировок, когда ты уже почувствовал вкус жизни. У тебя куча контрактов, ты ходишь по разным мероприятиям, тебя везде приглашают и все оплачивают.
И у нас сейчас очень серьезная конкуренция. Я не говорю, что Алина не сможет. Если человек искренне хочет, он может добиться всего. Но если бы у нас не было спортсменок, как в 2010 году, то Алина сейчас с тройными все бы выиграла. Но у нас очень сильная конкуренция.
Если она захочет, то вернется, но нужно ли ей это?» — сказала Боброва в интервью журналисту Василию Конову.
Sport24: последние новости
Глава ОКР Поздняков рассказал, какая музыка может заменить гимн России на Олимпиадах Глава ОКР Поздняков рассказал, какая музыка может заменить гимн России на Олимпиадах Глава USADA: «Россия объявила о победе, и они правы, если учитывать их способность коррумпировать мировой спорт» Глава USADA: «Россия объявила о победе, и они правы, если учитывать их способность коррумпировать мировой спорт» Косторная стала жертвой "проклятия афиши" турниров по фигурному катанию Косторная стала жертвой "проклятия афиши" турниров по фигурному катанию
Комментарии 41
Зимние виды спорта , Алина Загитова , Екатерина Боброва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение