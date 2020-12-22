Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Екатерина Боброва порассуждала на тему того, вернется ли олимпийская чемпионка-2018 Алина Загитова в фигурное катание.

В конце 2019 года Загитова приостановила карьеру, сейчас она работает ведущей в шоу «Ледниковый период».

«Давайте посмотрим на факты. Она пропустила сезон. После этого возвращаться очень сложно, тем более следующий сезон вроде как олимпийский. Мотивация ей нужна, а Алина уже выиграла все. Прыгнуть четверной? Мне кажется, так себе мотивация.

Деньги? Загитова и так будет успешно продавать свое имя, не важно, сколько у нас дальше олимпийских чемпионок будет.

Она прекрасна сейчас как женщина, у нее красивые ноги, сформировалась грудь. Это очень красиво, но для жизни. А для спорта нужна другая форма. И зачем ей садиться на диеты ради того, чтобы вернуться в спорт? Не знаю, стоит ли это того, поскольку это очень сложно. Сложно вернуться в ритм тренировок, когда ты уже почувствовал вкус жизни. У тебя куча контрактов, ты ходишь по разным мероприятиям, тебя везде приглашают и все оплачивают.

И у нас сейчас очень серьезная конкуренция. Я не говорю, что Алина не сможет. Если человек искренне хочет, он может добиться всего. Но если бы у нас не было спортсменок, как в 2010 году, то Алина сейчас с тройными все бы выиграла. Но у нас очень сильная конкуренция.

Если она захочет, то вернется, но нужно ли ей это?» — сказала Боброва в интервью журналисту Василию Конову.