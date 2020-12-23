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Матч-центр
17 декабря

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Химки
3 2
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Краснодар
1 0
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Ростов
Ростов
1 3
ЦСКА ЦСКА
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Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 3
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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1 из 1
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Тамбов
Тамбов
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Атлетик Б
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3 из 5
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Алавес Алавес

МОК решит судьбу флага и гимна российской сборной до конца января 

News.ru и ещё 4 11 часов назад
Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Для нас в настоящий момент приоритетным является тот флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях, — цитирует Позднякова РИА Новости.

Он добавил, что когда ОКР провожает команду, ей вручают флаг ОКР, на котором есть очевидные элементы национального флага.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.
Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии перенёс Игры в Токио с 2020 на 2021 год. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси также допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, поскольку это может нанести огромный удар по экономике Японии и мира.
Как передавал NEWS.ru, зимние Олимпийские игры 2022 года, которые должны пройти в Пекине, могут быть отменены, если из-за пандемии коронавируса не состоится летняя Олимпиада — 2021 в Токио. Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) и экс-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд. Также проведение ОИ-2022 может оказаться под угрозой из-за политических конфликтов.
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Комментарии 64
Зимние виды спорта , Россия без Олимпиады , Станислав Поздняков , Ричард Паунд , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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