Международный олимпийский комитет (МОК) до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков

Для нас в настоящий момент приоритетным является тот флаг ОКР, который мы используем на протокольных мероприятиях, — цитирует Позднякова РИА Новости.

Он добавил, что когда ОКР провожает команду, ей вручают флаг ОКР, на котором есть очевидные элементы национального флага.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн Также в течение двух лет России запрещено подавать заявки (кроме тех, что уже поданы) на проведение международных соревнований. Первоначально WADA хотело отстранить РФ от всех международных турниров на четыре года.

Международный олимпийский комитет (МОК) из-за пандемии перенёс Игры в Токио с 2020 на 2021 год. Директор организационного комитета Игр Харуюки Такахаси также допустил возможность повторного переноса Олимпийских игр. При этом он подчеркнул, что полностью отменять Игры нельзя, поскольку это может нанести огромный удар по экономике Японии и мира.