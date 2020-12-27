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The Wall Street Journal (США): Российская Федерация фигурного катания встретилась со своим самым опасным соперником — коронавирусом 

ИноСМИ и ещё 4 21 час назад
Среди российских фигуристов началась эпидемия коронавируса. Долгое время никто из спортсменов не болел, а сейчас заразились буквально все разом. Судя по всему, всё из-за совместных мероприятий, и речь не только о самих соревнованиях.
На протяжении нескольких десятилетий чемпионат России по фигурному катанию настолько пестрил талантами, что для того чтобы пробиться на пьедестал почета многим зарубежным участникам приходилось вести самую ожесточенную борьбу за весь сезон.
В этом году было невероятно трудно даже попасть в список участников.
Из-за нового коронавируса произошло невозможное — ожесточенная конкуренция фигуристов на проходящем в стране чемпионате утратила свой накал почти сразу же, как вышли из строя лучшие российские конькобежцы. Почти все из них в этом сезоне объявляли о положительных результатах тестов на Covid-19 или неожиданно снимались с предыдущих соревнований из-за болезни, по их словам — пневмонии.
Число заболевших коронавирусом российских фигуристов заставило бы вздрогнуть американскую профессиональную лигу. Более одного из этих спортсменов сообщили о потенциально опасных для карьеры осложнениях после перенесенной ими болезни. Угроза нависла над их тренерами, возглавляющими российскую династию Федерацию фигурного катания, которым за семьдесят.
И все же тон соревнованиям, проходившим на этой неделе в Челябинске, задавало ли не столько количество тех, кто вышел из строя из-за коронавируса, сколько титулы и путевки на предварительно запланированные международные мероприятия, завоеванные участниками. Влияние коронавируса на состояние фигурного катания в России показало, как быстро вирус может прорваться сквозь сплоченное спортивное сообщество и пробить в нем брешь. Вирус вызвал краткосрочные последствия для соревнований, а также последствия, которые могут оказаться ощутимыми на протяжении нескольких десятилетий, учитывая, что фигуристы, включая серебряного призера Олимпийских игр 2018 года Евгению Медведеву, сообщают о поражении легких.
И мир стал свидетелем многих из примеров того, как обстоят дела в российском фигурном катании в условиях пандемии. Помимо заявлений фигуристов о положительных результатах тестов на Covid-19 появлялись сообщения в социальных сетях о вечеринках с участием фигуристов. А также видеоматериалы, на которых во время соревнований многие из тренеров и зрителей были масках, сдвинутых на подбородки, а то и вообще без масок. А также о протоколах, составленных за нарушение режима на большинство тех же тренеров и фигуристов во время жеребьевок до соревнований и показательных выступление после соревнований, в том числе в Челябинске.
В Федерации фигурного катания России заявили, что ее глава, Александр Горшков, не может прокомментировать ситуацию. Он находился на соревнованиях, для присутствия на которых требовалось подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус, пройденного в течение трех суток часов после прибытия участников.
По словам Кирилла Левкина, Генерального секретаря Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, трудно сказать, почему заболело так много фигуристов. Но он выразил надежду, что длительных последствий не будет.

«Болеют все люди. К сожалению, от этой болезни никто не застрахован. Это должны анализировать профессионалы и врачи, — сказал Левкин. — Все спортсмены находятся под наблюдением специалистов-медиков. Во всех спортивных организациях есть врачи. И у нас в городской сборной есть спортивные врачи. Надеюсь, что все будет хорошо, все будут здоровы и смогут успешно участвовать в соревнованиях».

Среди участников женских соревнований по фигурному катанию, где Россия сегодня является ведущей страной в мире, не было действующей чемпионки Европы и финала Гран-При Алены Косторной, которая пропустила соревнования в начале декабря из-за положительного теста на коронавирус и, по словам официальных лиц, еще не совсем восстановилась.
Среди участниц не было и Медведевой, которая в интервью государственному информационному агентству ТАСС сообщила, что после того, как в ноябре у нее обнаружили вирус, она была госпитализирована с «серьезным поражением легких». Просьбу корреспондента «Уолл-Стрит Джорнэл» (The Wall Street Journal) раскрыть подробности ее агент отклонил. Ранее в этом году из-за связанных с пандемией ограничений она покинула тренировочную базу в Канаде и вернулась в Россию к своему прежнему тренеру.
Победу в чемпионате одержала Анна Щербакова, подросток-феномен, которая тренируется вместе с Медведевой. В конце ноября Щербакова в последний момент снялась с российского этапа Гран-при, сославшись на воспаление легких. В интервью российскому телеканалу она сказала, что не может пропустить национальный чемпионат, в котором теперь она уже трижды стала победительницей, но после завершения своей короткой программы, которая длилась две минуты и 40 секунд, она выглядела уставшей и с трудом дышала.
А чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева финишировала седьмой. На Гран-при России она обошла всех других российских юных фигуристок, расчистив себе путь к тому, чтобы удивительным образом вернуть себе чемпионское место. Затем она и еще несколько фигуристов объявили, что у них положительный результат теста на вирус. Она выглядела заторможенной и утомленной.
Еще один фигурист, объявивший о положительном результате теста на коронавирус после Гран-при, Дмитрий Алиев, не попал на чемпионат среди мужчин. Среди участников чемпионата не было и Романа Савосина, у которого тест на Covid-19 также оказался положительным.
С соревнований по танцам на льду снялась лучшая пара — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. По словам Кацалапова, они заразились Covid-19, в результате чего у его партнерши поражены легкие. Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы 2020 года, и их считали будущими чемпионами мира.
Победители Александра Степанова и Иван Букин, по словам их тренера, в начале сезона болели коронавирусной инфекцией, как и многие их товарищи, тренировавшиеся вместе с ними. Серебряный призер Тиффани Загорски, выступающая в танцах на льду в паре с Джонатаном Гурейро, сказала, что в межсезонье переболела коронавирусом в легкой форме.
По имеющимся сведениям, в парном зачете у членов всех четырех лучших команд был выявлен вирус, включая победителя Владимира Морозова, партнерша которого, Евгения Тарасова, сказала, что у нее пневмония.
О таком количестве случаев заболевания коронавирусом среди фигуристов, как в России, не сообщала ни одна федерация фигурного катания. Но ни одна другая федерация и не прошла через пандемию в полном объеме, как Россия.
Канада отменила чемпионат мира, который должен был состояться в Монреале в марте 2020 года, и международный Гран-при, который она должна была провести в октябре.
США перевели несколько соревнований в виртуальный формат и назначили временное проведение своих внутренних соревнований без зрителей. Через несколько секунд после окончания выступлений фигуристы надевали маски, и по ним было видно, что во время тренировок они чувствуют себя комфортно и в масках.
Китай и Япония проводили соревнования в присутствии небольшого количества зрителей, но масочный режим соблюдался там гораздо строже, чем в России.
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Комментарии 1
Зимние виды спорта , Видео , Евгения Медведева , Джонатан Гурейро , Никита Кацалапов , Виктория Синицина , Александр Степанов , Анна Щербакова , Иван Букин , Елизавета Туктамышева , Роман Савосин , Дмитрий Алиев , Александр Горшков , Владимир Морозов , ИТАР-ТАСС , Wall Street Journal
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