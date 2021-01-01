Пересторонин попал в больницу после падения на Кубке мира

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Российский саночник Матвей Пересторонин упал во время квалификационного заезда на этапе Кубка мира в германском Кёнигсзе.

По словам главного тренера сборной России Сергея Чудинова, здоровью спортсмена ничего не угрожает. Он предположил, что у Пересторонина небольшое сотрясение.

В настоящее время 19-летний саночник госпитализирован в местную больницу, где будет находиться под наблюдением врачей.

После такого падения ему нужно прийти в себя, поэтому медики рекомендуют дать Матвею время на восстановление, — сказал Чудинов.

Этап Кубка мира в Кёнигсзе был Пересторонина первым взрослым международным стартом в карьере, передаёт ТАСС.

Александр Горбацевич. В субботу, 2 января, на этапе Кубка мира в мужских заездах на одноместных санях выступят четыре россиянина: Роман и Павел Репиловы, Семен Павличенко