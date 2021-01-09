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Вильярреал
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Американский горнолыжник получил серьёзные травмы на этапе Кубка мира в Швейцарии 

Чемпионат.com и ещё 2 1 час назад
Горнолыжник потерял сознание при падении на этапе Кубка мира
Фото: Twitter
Гигантский слалом на этапе Кубка мира в Адельбодене (Швейцария) был омрачён серьёзным падением американца Томми Форда. 31-летний лыжник потерял координацию и упал незадолго до финиша, сбив рабочего трассы, после чего врезался головой в ледяной склон.
Форд ненадолго потерял сознание, но уже через 20 минут при погрузке в медицинский вертолёт пришёл в себя и был доставлен в больницу для обследования. Когда его погрузили в вертолёт, он разговаривал со спасателями, сообщает Федерация лыжного спорта США на своей странице в «Твиттере». По неофициальной информации американский горнолыжник сломал ногу и получил травму связки колена, а также черепно-мозговую травму. Из-за инцидента соревнования были прерваны на полчаса.
Накануне травмы коленей на той же трассе получили два норвежских горнолыжника Лукас Бротен и Атле Ли МакГрат.
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