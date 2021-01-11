Российских лыжников на ЧМ предложили сделать «нейтральными» 

В названии команды российских лыжников на предстоящем чемпионате мира в Германии может появиться слово «нейтральные». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Ранее стало известно, что на этом ЧМ россияне будут выступать под флагом FIS в составе команды National athletes of Russia («Национальные атлеты России»).

Позже в FIS уточнили, что назвать команду могут Neutral athletes of Russia («Нейтральные атлеты России»).

Окончательное решение по поводу названия будет принято через неделю. Чемпионат пройдет в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.

Как писал «Рамблер», ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и смягчил некоторые ограничения. Изначально отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.

В течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях. Это коснется летней Олимпиады в Токио в 2021 году, зимних Игр в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.