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Белоруссию лишили права ещё на один чемпионат мира 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Чемпионат мира по пятиборью не будет проводится в Белоруссии. Об этом сообщил Международный союз современного пятиборья (UIPM).
Минск лишили чемпионата, который должен был пройти 7−13 июня и стать квалификационными к Олимпийским играм. Поводом в союзе назвали нестабильную ситуацию в стране, сообщает TUT.BY.
После подробного обсуждения Исполнительный комитет проголосовал за перенос чемпионата мира из Минска из-за растущей обеспокоенности тем, что нынешняя нестабильность в принимающей стране может поставить под угрозу успех главного соревнования UIPM, — заявил президент UIPM доктор Клаус Шорманн.
Он добавил, что сама республика и Белорусская федерация современного пятиборья готовы были провести чемпионат и сделали бы это на высоком уровне. Существовала обеспокоенность в том, что команды из многих стран не захотят поехать в Белоруссию в это время, и члены Исполнительного совета хотели защитить соревнования.
Турнир пройдёт в те же даты, о новом месте проведения будет объявлено в ближайшие дни.
Ранее Международная федерация хоккея приняла решение лишить Минск права проводить чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Турнир должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Теперь неизвестно, где пройдут соревнования. Ранее международные организации требовали перенести турнир из-за напряжённой политической ситуации в стране.
Как писал NEWS.ru, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин сожалеет об отмене ЧМ по хоккею в Белоруссии. Он подчеркнул, что Минск является очень гостеприимным городом, туда было очень близко добираться как для российских хоккеистов, так и для болельщиков.
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Комментарии 105
Зимние виды спорта , Клаус Шорманн , Федор Канарейкин
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