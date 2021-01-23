Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Матч-центр
16 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Кёльн
Кёльн
0 0
Герта Герта
Хоффенхайм
Хоффенхайм
0 0
Арминия Арминия
Боруссия Д
Боруссия Д
1 1
Майнц Майнц
16 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 3
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 0
Бёрнли Бёрнли
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
0 1
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
17 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Бавария
Бавария
2 1
Фрайбург Фрайбург
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Шальке-04 Шальке-04
17 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
×
Эвертон Эвертон
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
1 3
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Ливерпуль
0 0
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
18 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Арсенал
Арсенал
3 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
19 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
Байер
Байер
2 1
Боруссия Д Боруссия Д
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
Все матчи
Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
2 1
Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
2 2
Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Аугсбург
Аугсбург
0 1
Бавария Бавария
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
Все матчи
Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Уэска
Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
Кадис Кадис
Алавес
Алавес
0 1
Реал Мадрид Реал Мадрид
23 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
2 1
Унион Унион
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
Арминия
Арминия
1 5
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
23 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
1 0
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
16:00
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
18:15
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
20:30
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
23:00
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
21:00
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
21:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
23:15
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
21:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
22:30
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Бавария
Бавария
17:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Герта Герта
Унион
Унион
17:30
Боруссия М Боруссия М
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
Все матчи
Эвертон
Эвертон
15:30
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
15:00
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
17:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль

Какие Олимпийские игры стали самыми дорогими в истории? Сколько стоили 

Чемпионат.com 35 минут назад
Россия смогла обойти всех и возглавить рейтинг расходов.
Оксфордские исследователи отмечают, что Олимпийские игры — самые дорогие спортивные мероприятия в мире. Это всё больше заметно по увеличивающимся масштабам проведения. Нам стало интересно, какие из соревнований вошли в топ-5 рейтинга самых затратных и во сколько же организаторам обошлось всё удовольствие. Результаты исследования оказались весьма неожиданными.

5 место. Лиллехаммер, Норвегия (1994)

На соревнованиях в Норвегии встретились 1923 спортсмена из 67 стран мира. Такого количества участников не было ни на одних предыдущих Играх. Такие изменения произошли благодаря политическому переустройству. Многие страны впервые участвовали как самостоятельные команды.
Это не могло не сказаться на стоимости мероприятия. Изначально планировалось потратить 0,59 млрд $, но смету пришло скорректировать и цена возросла до 2,23 млрд $.

4 место. Солт-Лейк-Сити, США (2002)

Эти состязания стали одними из самых скандальных в истории Игр. Ведь целью мероприятия было сплочение стран всего мира, но, как считают аналитики, мероприятие прошло в обстановке «откровенного проталкивания на пьедестал почета североамериканских спортсменов и выталкивания с этого самого пьедестала всех остальных».
Как бы то ни было, вложились американцы немало. Затраты на проведение составили 2,25 млрд $.

3 место. Ванкувер, Канада (2010)

Дополнительные затраты принёс тот факт, что к началу Олимпиады на целом ряде объектов не хватало снега, который пришлось завозить туда грузовиками. Погода исправилась только к концу игр.
Однако несмотря на крупные расходы, большинство из них были компенсированы за счёт рекламы и спонсорства. На всё про всё ушло 2,54 млрд $.

2 место. Турин, Италия (2006)

Власти города считают, что Олимпиада дала огромный толчок для его развития. Казалось бы, в этом случае очевидно, откуда взялись такие цифры. В городе с нуля был отстроен метрополитен! На стройку было выделено 1,7 млрд €. Тем не менее при суммировании в рейтинге не учитываются косвенные затраты. Исследователи подсчитали, что стоимость проведения составила 4,36 млрд $.

1 место. Сочи, Россия (2014)

Из Оксфордского исследования следует, что в Сочи прошли самые дорогие Олимпийские игры. Первоначально планируемый бюджет в 12 миллиардов долларов, пришлось увеличить до (внимание!) 22 млрд$! Колоссальная разница со вторым местом.
Высокая стоимость была вызвана необходимостью обеспечения снегом, т.к мероприятие проходило в субтропическом климате. Кроме того, необходимо было построить скоростную дорогу. Значительные средства ушли на обеспечение безопасности. Однако многие считают, что часть денег была потрачена неэффективно.
Чемпионат.com: последние новости
20-летняя фигуристка Мария Сотскова рассталась с мужем через полгода после свадьбы – кто её супруг, причины развода 20-летняя фигуристка Мария Сотскова рассталась с мужем через полгода после свадьбы – кто её супруг, причины развода Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м Кто самый сильный в России? Рейтинг 10 сильнейших мужчин Кто самый сильный в России? Рейтинг 10 сильнейших мужчин
Комментарии 8
Зимние виды спорта , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
01:58
Видео с сыном Шумахера, ставшим пилотом Формулы-1
Автоспорт
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
«Какой-то заколдованный для ЦСКА турнир»
Футбол
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
02:39
«Даже в клубном автобусе была водка. Это Россия»
Футбол
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
02:39
«Не пошел на бокс, потому что там были потные мужики»
Теннис
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
02:02
Самое страшное звено на МЧМ: почему Россия должна опасаться немцев
Хоккей Статьи
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
01:29
На церемонии прощания с Марадоной начались беспорядки
Футбол
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
02:39
В давке из-за американской жвачки погиб 21 человек
Футбол Статьи
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
00:15
Проиграл ноунеймам. Позор «Зенита» в Европе
Футбол Статьи
«Мне нет оправдания»
02:39
«Мне нет оправдания»
MMA
«Черчесов — вон из сборной России»
02:39
«Черчесов — вон из сборной России»
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение