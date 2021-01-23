Россия смогла обойти всех и возглавить рейтинг расходов.

Оксфордские исследователи отмечают , что Олимпийские игры — самые дорогие спортивные мероприятия в мире. Это всё больше заметно по увеличивающимся масштабам проведения. Нам стало интересно, какие из соревнований вошли в топ-5 рейтинга самых затратных и во сколько же организаторам обошлось всё удовольствие. Результаты исследования оказались весьма неожиданными.

5 место. Лиллехаммер, Норвегия (1994)

На соревнованиях в Норвегии встретились 1923 спортсмена из 67 стран мира. Такого количества участников не было ни на одних предыдущих Играх. Такие изменения произошли благодаря политическому переустройству. Многие страны впервые участвовали как самостоятельные команды.

Это не могло не сказаться на стоимости мероприятия. Изначально планировалось потратить 0,59 млрд $, но смету пришло скорректировать и цена возросла до 2,23 млрд $.

4 место. Солт-Лейк-Сити, США (2002)

Эти состязания стали одними из самых скандальных в истории Игр. Ведь целью мероприятия было сплочение стран всего мира, но, как считают аналитики, мероприятие прошло в обстановке «откровенного проталкивания на пьедестал почета североамериканских спортсменов и выталкивания с этого самого пьедестала всех остальных».

Как бы то ни было, вложились американцы немало. Затраты на проведение составили 2,25 млрд $.

3 место. Ванкувер, Канада (2010)

Дополнительные затраты принёс тот факт, что к началу Олимпиады на целом ряде объектов не хватало снега, который пришлось завозить туда грузовиками. Погода исправилась только к концу игр.

Однако несмотря на крупные расходы, большинство из них были компенсированы за счёт рекламы и спонсорства. На всё про всё ушло 2,54 млрд $.

2 место. Турин, Италия (2006)

Власти города считают, что Олимпиада дала огромный толчок для его развития. Казалось бы, в этом случае очевидно, откуда взялись такие цифры. В городе с нуля был отстроен метрополитен! На стройку было выделено 1,7 млрд €. Тем не менее при суммировании в рейтинге не учитываются косвенные затраты. Исследователи подсчитали, что стоимость проведения составила 4,36 млрд $.

1 место. Сочи, Россия (2014)

Из Оксфордского исследования следует, что в Сочи прошли самые дорогие Олимпийские игры. Первоначально планируемый бюджет в 12 миллиардов долларов, пришлось увеличить до (внимание!) 22 млрд$! Колоссальная разница со вторым местом.

Высокая стоимость была вызвана необходимостью обеспечения снегом, т.к мероприятие проходило в субтропическом климате. Кроме того, необходимо было построить скоростную дорогу. Значительные средства ушли на обеспечение безопасности. Однако многие считают, что часть денег была потрачена неэффективно.