Экипаж Гайтюкевича стал шестым на чемпионате мира по бобслею 

Экипаж под управлением россиянина Ростислава Гайтюкевича разделил шестое место в соревнованиях четверок на чемпионате мира по бобслею. Соревнования проходили в германском Альтенберге.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. Российская команда участвует в чемпионате мира под флагом с логотипом Федерации бобслея России. В случае победы россиян на церемонии награждения звучал бы гимн Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Российские бобслеисты на чемпионате мира по бобслею и скелетону остались без медалей. В активе скелетонистов три награды — одна серебряная и две бронзовые.