Объявлен состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала на официальном сайте состав национальной команды на чемпионат мира в Стокгольме.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступят под названием FSFR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом ФФККР. Первенство мира 2020 года было отменено из-за пандемии коронавируса.