Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди людей старше 60 лет. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора. Разработанная новосибирским научным центром «Вектор» вакцина прошла открытое клиническое исследование ІII-IV фазы среди лиц старше 60 лет. «В результате исследований, показавших иммуногенность и высокую безопасность данного препарата для пожилых пациентов, вакцина „Эпиваккорона“ получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет», — говорится в публикации. Теперь «ЭпиВакКороной» смогут вакцинироваться все граждане России старше 18 лет. Ранее в «Векторе» рассказали о планах по выпуску доз «ЭпиВакКороны» в 2021 году.
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«ЭпиВакКороной» разрешили вакцинировать граждан старше 60 лет
Фото: РИА Новости
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