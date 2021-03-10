Загитова рассказала о планах полететь в космос

— Продюсрование для меня это что-то новое, — приводит слова Зашитовой РБК. — Могу как себя, так и других продюсировать. Мало ли что в жизни сложится и что в итоге пригодится. Я вот, например, не знаю. Могу только сказать, что на тренировках жизнь точно не заканчивается. Но можно и тренером попробовать в будущем, почему нет? Или тем же журналистом.