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Загитова рассказала о планах полететь в космос

Спорт-Экспрессиещё 1
11 часов назад
Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о своих планах на будущее.
— Продюсрование для меня это что-то новое, — приводит слова Зашитовой РБК. — Могу как себя, так и других продюсировать. Мало ли что в жизни сложится и что в итоге пригодится. Я вот, например, не знаю. Могу только сказать, что на тренировках жизнь точно не заканчивается. Но можно и тренером попробовать в будущем, почему нет? Или тем же журналистом.
— Насчет тренера. Раньше вы этот вариант активно рассматривали. Сейчас что думаете по поводу этого?
— Я не люблю загадывать на далекое будущее. Может, вообще в космос захочу полететь. Кстати, такая мысль в голове действительно есть.
— Ну, планы на прыжок с парашютом уже были.
— Наверное, сначала все-таки прыжок с парашютом, потом уже... Ну, посмотрим (смеется). В принципе, вестибулярный аппарат у меня хорошо работает.
Зимние виды спорта,Алина Загитова,
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