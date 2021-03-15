Олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в обмане

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"Она сказала, что президент общества Профсоюзов Борис Хоффман — ее лучший друг, что общество очень богатое и все мне даст, надо только стараться и выиграть Олимпиаду", - цитирует Грищук Sport24.

Олимпийская чемпионка отметила, что она никогда не знала, какие суммы выдавались, так как это было засекречено между Тарасовой и Хоффманом. По словам Грищук, Тарасовой удалось уговорить ее подписать пустой лист бумаги.

"Она взяла эту бумагу и сказала, что отдаст ее Чайковской, Елена Анатольевна отвезет ее в Москву, будет составлено письмо о моем переходе в Профсоюзы, чтобы нам начали выделять деньги на подготовку к Олимпиаде.

Тарасова говорила: "Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок". Ну, а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была $700. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего", - сказала экс-фигуристка.

Грищук заявила, что после разговора со знакомыми она узнала, что призовые разделили Тарасова и Хоффман.

"Без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали $700, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу "Москва" и духи "Москва", как будто я какой-то турист", - сказала двукратная победительница Игр.