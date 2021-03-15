Грищук обвинила Тарасову в обмане

«Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок»», - рассказала спортсменка.
«Не знаю, как я поддалась ее влиянию, оставила подпись на чистом листе и сделала самую большую ошибку в своей жизни. Она взяла эту бумагу и сказала, что отдаст ее Чайковской, Елена Анатольевна отвезет ее в Москву, будет составлено письмо о моем переходе в Профсоюзы, чтобы нам начали выделять деньги на подготовку к Олимпиаде. (...) Ну а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была 700 долларов. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего», - заявила она.
«Мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали 700 долларов, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», - рассказала Оксана Грищук.