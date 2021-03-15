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Грищук обвинила Тарасову в обмане

Алиса Селезнёва
5 часов назад
Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук заявила, что заслуженный тренер Татьяна Тарасова обманула ее и присвоила обещанные награды за выигрыш на Олимпиаде в 1998 году. Об этом пишет Sport24.
Грищук обвинила Тарасову в обмане
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Грищук, Тарасова обещала ей «золотые горы» за переход из «Динамо» в общество Профсоюзов.
«Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок»», - рассказала спортсменка.
Она отметила, что в итоге Тарасова на нее «надавила» и заставила подписать чистый лист бумаги.
«Не знаю, как я поддалась ее влиянию, оставила подпись на чистом листе и сделала самую большую ошибку в своей жизни. Она взяла эту бумагу и сказала, что отдаст ее Чайковской, Елена Анатольевна отвезет ее в Москву, будет составлено письмо о моем переходе в Профсоюзы, чтобы нам начали выделять деньги на подготовку к Олимпиаде. (...) Ну а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была 700 долларов. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего», - заявила она.
При этом олимпийская чемпионка отметила, что обсудила эту ситуацию со знакомыми и выяснила, куда ушли ее призовые.
«Мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали 700 долларов, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», - рассказала Оксана Грищук.
«Рамблер» писал, что ранее фигуристка, тренер и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что у Тарасовой вздорный характер и у нее давно «что-то с мозгами слетело». В свою очередь, Тарасова назвала Роднину «дурой законченной» и обвинила в том, что в 2001 году та отправила хореографа Елену Черкасскую, тяжело больную раком, на соревнования. Роднина это опровергла.
Зимние виды спорта,Оксана Грищук,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Динамо,Госдума,
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