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Фристайлистка Таталина завоевала для России первое в истории золото чемпионата мира в биг-эйре

Sport24иещё 6
8 часов назад
Российская фристайлистка Анастасия Таталина победила на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в дисциплине биг-эйр в американском Аспене.
Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине "биг-эйр"
Фото: InstagramInstagram
Таталина набрала в финале 184,50 балла. Серебряную медаль завоевала еще одна россиянка Лана Прусакова (165,50 балла).
Золото Таталиной в биг-эйре стало для сборной России по фристайлу первым в истории на чемпионатах мира в данной дисциплине.
Зимние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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