Армянская фигуристка Анастасия Галустян не примет участия в чемпионате мира в Стокгольме из-за стрессового перелома стопы.

«Несколько дней назад у меня случился стрессовый перелом правой стопы, нога не помещается в ботинок. Была микротравма, но из-за нагрузок она переросла в такой диагноз. Вот буквально недавно приняли решение не ехать на чемпионат мира. Очень грустно. Планирую залечить травму и выступить вне конкурса на российских соревнованиях, если будет такая возможность», — приводит слова 21-летней Галустян Матч ТВ.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта и станет квалификационным турниром к Олимпиаде-2022 в Пекине.