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Участник Олимпийских игр в Сочи бобслеист Пессони погиб в аварии

ТАССиещё 1
14 часов назад
Участник Олимпиады 2014 года бразильский бобслеист Одирлей Пессони погиб в возрасте 38 лет в результате аварии на мотоцикле. Об этом сообщает пресс-служба Конфедерации ледовых видов спорта Бразилии.
Участник ОИ в Сочи бобслеист Пессони погиб в аварии
Фото: © EPA-EFE/FILIP SINGER© EPA-EFE/FILIP SINGER
Инцидент произошел 27 марта. Пессони был участником Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в составе четверки. На последних Играх вместе с Эдсоном Биндилатти, Эдсоном Мартинсом и Фабио Гонсалвесом занял 29-е место из 30 команд.
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