Участник ОИ в Сочи бобслеист Пессони погиб в аварии

Инцидент произошел 27 марта. Пессони был участником Олимпийских игр 2014 и 2018 годов в составе четверки. На последних Играх вместе с Эдсоном Биндилатти, Эдсоном Мартинсом и Фабио Гонсалвесом занял 29-е место из 30 команд.