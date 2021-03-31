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Роднина: американцы не умеют честно бороться

runews24.ruиещё 2
9 часов назад
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова американского журналиста о применении российскими фигуристками блокаторов гормонов.
Роднина: американцы не умеют честно бороться
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"У этого журналиста есть доказательства? На этого дурака мы не будем реагировать. Американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идет все, что ни попадя", - приводит слова функционера Sport24.
Роднина также отметила, что российским спортсменам знакомы нападки со стороны американских журналистов. Она заявила, что обвинения со стороны журналиста из США - мелочь, о которой даже не хочется говорить.
Ранее американский журналист Дейв Лиз в своем подкасте на YouTube The Skating Lesson заявил, что в России распространена практика применения фигуристками блокаторов гормонов.
Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме наши спортсменки заняли весь пъедестал. Анна Щербакова завоевала золотую медаль, Елизавета Туктамышева стала второй, а Александра Трусова заняла третье место.
Зимние виды спорта,Российские спортсменки,Александра Трусова,Елизавета Туктамышева,Анна Щербакова,Ирина Роднина,Госдума,
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