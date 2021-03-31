Роднина: американцы не умеют честно бороться

"У этого журналиста есть доказательства? На этого дурака мы не будем реагировать. Американцы не умеют честно бороться, поэтому в ход идет все, что ни попадя", - приводит слова функционера Sport24.
Роднина также отметила, что российским спортсменам знакомы нападки со стороны американских журналистов. Она заявила, что обвинения со стороны журналиста из США - мелочь, о которой даже не хочется говорить.
Ранее американский журналист Дейв Лиз в своем подкасте на YouTube The Skating Lesson заявил, что в России распространена практика применения фигуристками блокаторов гормонов.