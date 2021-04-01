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Трусова пообещала директору "Самбо-70" вернуться в группу Тутберидзе

Газета.Ruиещё 1
4 часа назад
Ренат Лайшев, директор школы "Самбо-70", рассказал о том, что фигуристка Александра Трусова пообещала ему вернуться в группу Этери Тутберидзе, передает "Чемпионат.com". "Трусова пообещала мне, что скоро придет обратно в школу. Правильно сделает. Она встанет на свое место и будет заниматься делом, которым ей и нужно заниматься", - сказал Лайшев. Также Лайшев отметил, что отец Трусовой является мастером спорта по самбо, которого он очень хорошо знает. Напомним, Трусова занималась в группе Тутберидзе, но в 2020 году она перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве. Ранее Трусова обратилась к болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира в Стокгольме.
Трусова пообещала вернуться в группу Тутберидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Зимние виды спорта,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Ренат Лайшев,Евгений Плющенко,Чемпионат.com,
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