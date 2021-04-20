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Косторная рассказала о причинах ухода из группы Тутберидзе

Газета.Ruиещё 2
13 часов назад
Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная рассказала о своем уходе из группы тренера Этери Тутберидзе в июле 2020 года.
Косторная рассказала о причинах ухода из группы Тутберидзе
Фото: Газета.RuГазета.Ru
«Собственно говоря, кроме своих «я хочу», наверное, проблем особо не было. То, что было — то было. После возвращения тренеры сказали мне: «Ну все, идем работать дальше», — сказала Косторная в интервью Первому каналу.
Летом 2020 года спортсменка объявила о переходе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.
В прошедшем сезоне Косторная стала второй на Гран-при в Москве, а также взяла серебро на этапе Кубка России.
Зимние виды спорта,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Евгений Плющенко,
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