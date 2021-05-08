Во Владивостоке в честь Дня Победы пройдёт массовый заплыв

В акватории Амурского залива во Владивостоке 8 мая стартует массовый заплыв на открытой воде в честь Дня Победы.

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Как сообщает «Парламентская газета», его организуют в акватории Спортивной гавани.

Отмечается, что заплыв состоится при поддержке администрации города и Федерации подводного спорта Приморского края.

Ожидается, что температура воды будет +8 °С, поэтому участникам будет можно использовать специальное водное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки.