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Во Владивостоке в честь Дня Победы пройдёт массовый заплыв

RT на русском
6 часов назад
В акватории Амурского залива во Владивостоке 8 мая стартует массовый заплыв на открытой воде в честь Дня Победы.
Во Владивостоке в честь Дня Победы пройдёт массовый заплыв
Фото: ReutersReuters
Как сообщает «Парламентская газета», его организуют в акватории Спортивной гавани.
Отмечается, что заплыв состоится при поддержке администрации города и Федерации подводного спорта Приморского края.
Ожидается, что температура воды будет +8 °С, поэтому участникам будет можно использовать специальное водное снаряжение: ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, очки, перчатки.
Традиционный массовый заплыв во Владивостоке проходит регулярно.
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