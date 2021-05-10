Россия уступила Швейцарии в финале ЧМ по кёрлингу

В Калгари (Канада) завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд. В финале соревнований россиянки уступили сборной Швейцарии со счётом 2:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).

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Сборная Швейцарии защитила титул, а россиянки повторили лучший результат на чемпионатах мира.

По итогам предварительного этапа россиянки заняли второе место, первыми стали швейцарки. Обе команды напрямую вышли в полуфинал. В круговом турнире россиянки уступили швейцаркам со счётом 6:8.