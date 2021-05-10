Россия уступила Швейцарии в финале ЧМ по кёрлингу

В Калгари (Канада) завершился чемпионат мира по кёрлингу среди женских команд. В финале соревнований россиянки уступили сборной Швейцарии со счётом 2:4 (0:1, 0:0, 1:0, 0:2, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0, 0:0, 0:1).
Сборная России вернулась на пьедестал чемпионата мира впервые после 2018 года. С 2014-го по 2018 год российские кёрлингистки пять раз подряд становились призёрами мирового первенства, показав лучший результат в 2017 году в Пекине, где завоевали серебро. В ходе чемпионата мира — 2021 сборная России квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года.