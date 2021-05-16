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В России выявили 8554 новых случая коронавируса

Lenta.ru
3 часа назад
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 8554. Общее количество инфицированных достигло 4 940 245, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.
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