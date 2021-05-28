Тарасова обратилась к сменившему гражданство фигуристу

"У нас нет возможности всем дать шанс выступать от нашей страны на чемпионатах мира и Европы. А в другой стране такая возможность появится. У нас на международные соревнования едут всего два мальчика, но и они тренируются, прыгают четверные. Каждый человек сам принимает решение о том, где ему жить и работать. Ничего там медом намазано не будет, даже лишнего рубля не найдется. Я желаю ему и Владимиру Самойлову удачных стартов и только всего самого наилучшего в карьере", - передает слова Тарасовой Sport24.