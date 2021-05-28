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Тарасова пожелала удачи сменившему спортивное гражданство фигуристу Мурашову

Газета.Ruиещё 1
16 часов назад
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о переходе фигуриста Егора Мурашова в сборную Швейцарии. Напомним, ранее тренер Виктория Буцаева сообщила, что ее ученик Егор Мурашов будет выступать за Швейцарию.
Тарасова обратилась к сменившему гражданство фигуристу
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"У нас нет возможности всем дать шанс выступать от нашей страны на чемпионатах мира и Европы. А в другой стране такая возможность появится. У нас на международные соревнования едут всего два мальчика, но и они тренируются, прыгают четверные. Каждый человек сам принимает решение о том, где ему жить и работать. Ничего там медом намазано не будет, даже лишнего рубля не найдется. Я желаю ему и Владимиру Самойлову удачных стартов и только всего самого наилучшего в карьере", - передает слова Тарасовой Sport24.
В минувшем сезоне 21-летний Мурашов занял 13-е место на чемпионате России, а также стал пятым на этапе Кубка страны в Сызрани. Ранее сообщалось, что фигурист Владимир Самойлов будет выступать за сборную Польши.
Зимние виды спорта,Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Владимир Самойлов,
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