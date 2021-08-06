Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага России на Олимпийских играх в Токио (Япония) не влияет на качество выступления спортсменов. Путин полагает, что результаты российских атлетов на Олимпиаде показывают, что все попытки политизировать спорт бесполезны.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — заявил президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года.