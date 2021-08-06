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Олимпиада-2020

Путин вновь прокомментировал отсутствие флага России на Олимпиаде

Чемпионат.comиещё 6
1 час назад

Президент России Владимир Путин заявил, что отсутствие флага России на Олимпийских играх в Токио (Япония) не влияет на качество выступления спортсменов. Путин полагает, что результаты российских атлетов на Олимпиаде показывают, что все попытки политизировать спорт бесполезны.

«Я считаю, что решение Спортивного арбитражного суда все-таки в известной степени имеет политическую окраску», — заявил президент на встрече с работниками завода «Цемикс» в Башкирии.

Путин уверен, что международные спортивные организации заинтересованы в проведении крупных соревнований в России после 2022 года.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа. К этому дню будут представлены 40 видов спорта, в которых будет разыграно 339 комплектов наград.

Зимние виды спорта,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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