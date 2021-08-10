В Норвегии предсказали новые допинг-скандалы в отношении российских спортсменов

— Какой эффект будет иметь успех россиян на этой Олимпиаде, мы пока не знаем. Единственное, что известно: мировая лёгкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в российской легкой атлетике происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придётся дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными, — считает норвежец.