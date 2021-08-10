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Олимпиада-2020

В Норвегии предсказали новые допинг-скандалы в отношении российских спортсменов

Просто Про Спортиещё 2
10 часов назад

Норвежский журналист Эстен Сетер написал статью, посвященную успеху российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Материал получил название: «Россия смеется над наказанием».

В Норвегии предсказали новые допинг-скандалы в отношении российских спортсменов
Фото: Просто Про СпортПросто Про Спорт

— Какой эффект будет иметь успех россиян на этой Олимпиаде, мы пока не знаем. Единственное, что известно: мировая лёгкая атлетика с ее жесткой линией отмечает, что в российской легкой атлетике происходят внутренние улучшения. Остальным видам спорта, которые только потакают россиянам, придётся дождаться будущих тестов на допинг. Результаты могут оказаться неприятными, — считает норвежец.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио россияне выступали без национальной символики из-за санкций Спортивного арбитражного суда (CAS). Санции могут быть сняты в декабре 2022 года.

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