Легкоатлет Никита Прохоров завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в толкании ядра.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Его результат составил 16,29 метра. Россиянину принадлежал паралимпийский рекорд, который он установил в сентябре 2012 года (15,68 метра). Этот результат обновил канадец Грег Стюарт (16,75 метра), завоевавший золото, третье место занял американец Джошуа Синнэмо (15,90 метра).

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Спортсмены выступали в категории F46, в которой представлены атлеты с полной или частичной ампутацией одной из рук, передает ТАСС.

Прохорову 30 лет, он является чемпионом Паралимпийских игр 2012 года, трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы. Спортом начал заниматься в Омске в 2004 году, почти восемь лет занимался боксом.

1 сентября россиянин Андрей Вдовин завоевал золото Паралимпиады в беге на 400 метров. Результат российского спортсмена составил 49,34 секунды, он обновил мировой рекорд, который был установлен им же в ноябре 2019 года (50,45). Российская сборная завоевала 26 золотых, 17 серебряных и 34 бронзовые награды и занимает третье место общего медального зачета. Лидирует команда Китая (63-39-32), на втором месте сборная Великобритании (29-23-28).

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступают на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.