Лавров заявил, что Россия будет искоренять возможные нарушения допинговых правил

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о борьбе с допингом в стране. "Я считаю, что нужно не ждать, пока это решение (отстранение России от международных соревнований) истечет, и нам любезно вернут флаг, гимн и национальную символику, а надо продолжать и юридическую работу, которой мы занимаемся, надо продолжать доказывать, что мы сами абсолютно не заинтересованы в каких-либо допинговых нарушениях нашими спортсменами и будем эту практику, как только мы заметим конкретные факты, продолжать искоренять", - заявил Лавров на встрече с представителями спортивного сообщества Свердловской области. 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу (WADA) после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System). Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях, а официальным лицам страны запрещено занимать должности в международных спортивных федерациях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира. На Олимпиаде в Токио российская команда выступила под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее Лавров заявил, что США могут выкрасть российских спортсменов, которые представляют для них угрозу.