Путин поедет на Олимпиаду в Пекин

«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества» — заявил Лавров.