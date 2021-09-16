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Путин поедет на Олимпиаду в Пекин

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Путин поедет на Олимпиаду в Пекин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На летную Олимпиаду в Токио президент не поехал. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества» — заявил Лавров.

Ранее Путин высказался о проведении новых Олимпийских игр в России.

«Мы не исключаем возможности подачи заявок на проведение Олимпиады в России, в том числе на Дальнем Востоке», — оценил вероятность президент.

2 июля стало известно о желании Владивостока побороться за право принять летние Олимпийские игры 2036 года. Мэр города Константин Шестаков анонсировал подачу заявки, однако оценил шансы на победу как невысокие.
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