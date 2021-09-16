Путин поедет на Олимпиаду в Пекин

Президент России Владимир Путин принял приглашение Китая посетить зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.
На летную Олимпиаду в Токио президент не поехал. Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
«В ходе разговора президент Владимир Путин с удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в феврале 2022 года и, конечно, мы рассчитываем, что саммит можно будет провести в очном режиме и что китайские и российские спортсмены вновь докажут свои самые высокие спортивные и человеческие качества» — заявил Лавров.
Ранее Путин высказался о проведении новых Олимпийских игр в России.
«Мы не исключаем возможности подачи заявок на проведение Олимпиады в России, в том числе на Дальнем Востоке», — оценил вероятность президент.