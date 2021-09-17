Почему в Пекине ждут Путина на зимнюю Олимпиаду

Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пекине в феврале следующего года. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Новость о визите российского президента немедленно вошла в топ новостей таких авторитетных китайских онлайн-служб, как Sina news и Toutiao. Это не удивительно, поскольку поездка Путина ознаменует собой возвращение личных контактов лидеров двух стран в "очный" формат. Напомним, что высшие руководители России и Китая приезжают друг к другу на встречи на ежегодной основе. Последний подобный визит состоялся в 2019 году, когда председатель КНР посещал в Россию. В 2020 году очередь была за российским президентом приехать в Китай. Однако пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, и главы двух государств перевели общение в виртуальный формат.

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"Олимпийские" визиты уже стали хорошей традицией в российско-китайских отношениях. Так, Владимир Путин в должности премьера присутствовал на открытии Олимпиады-2008 в Пекине. В 2014-м году открывать зимнюю Олимпиаду в Сочи приехал председатель КНР Си Цзиньпин. Тема спорта постоянно прослеживается и в ходе общения глав государств. Так, в 2018 году в китайском Тяньцзине Владимир Путин и Си Цзиньпин посмотрели хоккейный матч юниорских команд России и Китая. Еще тогда один из российских юниоров заявил о мечте сыграть на зимней Олимпиаде в Пекине, а Путин сказал, что у китайского хоккея - хорошее будущее. Лидеры двух стран говорили о намерении укрепить сотрудничество по зимним видам спорта.

Очевидно, что "олимпийский" визит Путина в КНР не ограничится исключительно спортивной повесткой дня. Ожидаются переговоры по вопросам двустороннего сотрудничества и самым насущным международным проблемам. Пользователи китайских соцсетей уверены, что "визит Путина в КНР и возвращение двусторонних контактов на высшем уровне в очный формат закрепит и расширит роль России и Китая в обеспечении международного мира и стабильности, станет очередным доказательством крепкой дружбы России и КНР". Другие подчеркивают, что приезд российского президента на "белые" Игры станет "ответом на попытки Запада бойкотировать зимнюю Олимпиаду в Пекине и превратить Олимпийские игры в политический фарс".