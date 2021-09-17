«Неприлично такое обсуждать»: Губерниев высказался о своей зарплате

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что хорошо зарабатывает, но конкретную цифру назвать отказался. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
«Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю.
Про 700 тысяч — неправда», - сказал Губерниев изданию, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о зарплате Губерниева в 700 тысяч рублей в месяц на телеканале «Матч ТВ».
Он отказался сообщить, в большую или меньшую сторону отличается его зарплата на канале, так как, по его словам, не хочет всех расстраивать.
«Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты, не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!», - пояснил Губерниев.
Он добавил, что в целом «неприлично такое обсуждать», и, по его мнению, у образованных людей это «вызывает брезгливость», и он «воспитан по-другому».
«Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю», - заключил Губерниев, отметив, что у него много различных мероприятий, есть рекламные контракты.
Ранее сообщалось, что Губерниев является одним из самых высокооплачиваемых сотрудников на канале, его зарплата составляет 700 тысяч рублей. https://football-esthete.ru/zarplaty-na-match-tv/