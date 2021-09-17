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«Неприлично такое обсуждать»: Губерниев высказался о своей зарплате

Вероника Полынина
41 минуту назад

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев подтвердил, что хорошо зарабатывает, но конкретную цифру назвать отказался. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

«Неприлично такое обсуждать»: Губерниев высказался о своей зарплате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю.

Про 700 тысяч — неправда», - сказал Губерниев изданию, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация о зарплате Губерниева в 700 тысяч рублей в месяц на телеканале «Матч ТВ».

Он отказался сообщить, в большую или меньшую сторону отличается его зарплата на канале, так как, по его словам, не хочет всех расстраивать.

«Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты, не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!», - пояснил Губерниев.

Он добавил, что в целом «неприлично такое обсуждать», и, по его мнению, у образованных людей это «вызывает брезгливость», и он «воспитан по-другому».

«Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю», - заключил Губерниев, отметив, что у него много различных мероприятий, есть рекламные контракты.

Ранее сообщалось, что Губерниев является одним из самых высокооплачиваемых сотрудников на канале, его зарплата составляет 700 тысяч рублей. https://football-esthete.ru/zarplaty-na-match-tv/

Зимние виды спорта,Дмитрий Губерниев,
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